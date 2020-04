Oteckovia dostali pre koronavírus stopku: Scenáristka Lasicová prišla s dobrou správou

Hoci najprv televízia Markíza len sprísnila opatrenia na nakrúcaní obľúbeného seriálu Oteckovia, nakoniec dostal pre koronavírus úplnú stopku.

Herecké hviezdy tak putovali do domácej karantény a na nových častiach nepracujú. To však neplatí o scenáristke Hane Lasicovej (39). Tá totiž na nových častiach Oteckov maká aj počas prerušeného nakrúcania. Obľúbení Oteckovia sa museli prispôsobiť situácii pre rozmáhajúci sa koronavírus, a svoje natáčanie na neurčitý čas úplne stopnúť. Aj keď najprv pokračovali so sprísnenými podmienkami, nakoniec si herci predsalen museli dať nechcené prázdniny.

Kompetentní však veria, že nebudú dlhé a čoskoro sa celý štáb aj s hercami na pľaci opäť stretnú. Nie všetci však majú prázdniny. Scenáristka Hana Lasicová na seriáli maká aj naďalej v domácom prostredí. „Stále pre Vás píšem Oteckov, aj keď máme zastavenú výrobu, aby sme sa mohli hneď rozbehnúť, keď sa momentálna situácia skončí,“ priznala Lasicová. Kedy sa však začne opäť nakrúcať, je zatiaľ otázne.