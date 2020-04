Odišlo veľké meno skejtbordingu: Zomrel legendárny Jeff Grosso († 51)

To nečakal nik! Hoci ho označovali za enfant terrible svojho športu, dnes je smutný celý skejtbording. Šport, ktorý mal zažiť na OH v Tokiu premiéru pod piatimi kruhmi, prišiel o jednu zo svojich legiend. Vo veku iba 51 rokov nečakane zomrel Jeff Grosso.

Správa o jeho nečakanom odchode šokovala všetkých vyznávačov malej dosky na kolieskach. „Bol skvelý skejter. Mal to proste v krvi. Mal cit pre zloženie prvkov do takej zostavy, že to vyrážalo všetkým dych. Keď označiť niekoho za pioniera nášho športu, tak to bol jednoznačne Jeff. Som neskutočne smutný a nedokážem povedať, ako bude nášmu športu chýbať,“ vyznal sa súčasnej generácii skejterov možno známejší Tony Hawk, ktorý dodal, že na budúci rok v Tokiu si počas olympijskej premiéry na Jeffa určite spomenie každý zástupca skejtbordingu. Grosso pritom nežil vždy práve najpríkladnejší život. Preslávil sa alkoholovými i drogovými eskapádami...

„Je veľa vecí, ktoré ľutujem. Najviac však to, ako som sa občas správal k ľuďom. Najmä k tým, ktorí ma mali tak radi, že mi chceli pomôcť. Ľutujem aj roky, ktoré som pre závislosť premárnil. Mohol som si ich užiť na doske,“ vyznal sa Jeff v jednom z posledných rozhovorov, kde prezradil, že v roku 1997 si zaumienil, že bude čistý. Podarilo sa mu to až v roku 2000, a to preto, že bojoval sám. „Keď potrebujete, poproste o pomoc tých, ktorí vás poznajú. Všetko pôjde ľahšie,“ dodal legendárny skejter.