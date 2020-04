Ronaldo a spol. sa rozhodli pomôcť amatérskemu futbalu: Portugalčania prídu o bonusy

Národný futbalový tím Portugalska na čele s hviezdnym Cristianom Ronaldom sa rozhodol pomôcť amatérskemu futbalu v rodnej krajine.

Ten sa totiž podobne ako mnohé profesionálne kluby dostáva v čase "koronakrízy" do výraznej finančnej tiesne. Portugalská futbalová federácia (FPF) oznámila, že členovia A-tímu sa vzdali polovice bonusov za postup na majstrovstvá Európy 2020, pričom ide o sumu 4,7 milióna eur.

Už minulý týždeň boli pre koronavírus predčasne ukončené sezóny v amatérskych futbalových ligách v Portugalsku. Tých profesionálnych sa to zatiaľ netýka a prezident FPF Pedro Proenca sa vyjadril, že rozohrané sezóny by sa mali dohrať. "Je to nevyhnuté. Tímy by sa mohli pripraviť na budúcu sezónu s vedomím, kto je majster, ktoré tímy sa kvalifikovali do európskych súťaži a kto zostúpil," uviedol Proenca, cituje ho agentúra AFP.

V polovici marca sa rozhodlo aj o preložení ME na rok 2021. Portugalčania boli vyžrebovaní do F-skupiny, kde budú ich súpermi reprezentanti Francúzska, Nemecka a úspešný tím z baráže. Tím okolo päťnásobného držiteľa Zlatej lopty Cristiana Ronalda mal v roku 2020 obhajovať titul majstrov Európy, pred štyrmi rokmi totiž zdolal vo finále domáce Francúzsko po góle Edera 1:0 po predĺžení.