Český odborník o koronavíruse: Jeho správanie je prekvapivé

V prípade nového typu koronavírusu SARS-CoV-2, ktorý spôsobuje chorobu COVID-19, odborníci stále nemajú dostatok informácií o jeho biologickom správaní.

Svedčia o tom stále nové a detailnejšie štúdie, ktoré napríklad priniesli nové informácie o tvorbe protilátok u ľudí, ktorí chorobu prekonali, povedal ČTK riaditeľ Ústavu molekulárnej a translačnej medicíny olomouckej lekárskej fakulty Marián Hajdúch. "Jedna z posledných štúdií napríklad ukázala, že najviac protilátok majú starší jedinci, ktorí prerobia ťažšie formu tejto infekcie. Naopak mnoho mladých ľudí a detí môže choroba prekonať s minimálnymi alebo dokonca žiadnymi protilátkami. Je to vec, ktorá je naozaj prekvapivá. Sú to však predbežné informácie, ktoré sa budú overovať v ďalších štúdiách," uviedol Marián Hajdúch.

Práve aj tieto štúdie môžu mať podľa neho vplyv na koncept takzvaného imunitného pásu, ktorého otázka sa objavuje v posledných dňoch v odborných diskusiách. Ide o to, že ak má jedinec protilátky proti ochoreniu, je málo pravdepodobné, že by sa nakazil, a nie je teda zásadný dôvod, aby sa na neho vzťahovali ďalšie reštriktívne opatrenia v plnom rozsahu. "Imunitné pásy sú určite jednou z vecí, ktoré je potrebné brať do úvahy v budúcich rozhodnutiach.

Nemyslím si však, že tento koncept je v prípade koronavírusu zrelý na zavedenie, aj preto, že o biologickom správaní patogénu nemáme dosť informácií," doplnil lekár. Na druhú stranu máme podľa riaditeľa ústavu v prípade tohto typu koronavírusu veľké šťastie. Celý rad liekov, ktoré sa vyvíjali na iný účel, totiž ukázali vo vzťahu k tomuto ochoreniu významnú protivírusovú aktivitu. "Je to mimoriadna situácia, ktorá nám môže pomôcť na ceste z plošnej karantény," doplnil popredný český vedec, ktorý je autorom viac ako 20 patentov protinádorových liečiv a biomarkerov.