Aby koronavírus nemal šancu: Ako dôkladne vydezinfikovať auto

Na Slovensku platí viacero opatrení na boj s koronavírusom. Veľa ľudí je doma a iba si občas musí odskočiť na nákup základných potravín.

Cesty by ste mali obmedziť na minimum. Ak už musíte ísť, tak vaše vozidlo vám poskytuje pomerne dobrú ochranu. Platí to však iba v prípade, ak sa veziete sám a dbáte na zvýšenú hygienu a čistotu. Ako dôkladne vyčistiť svoje auto, aby sme zabránili riziku nákazy. Nie je to žiadna veda, stačí sa zamyslieť nad tým, čoho všetkého sa v aute pred jazdou a počas nej dotýkate či ktoré povrchy môžete infikovať kýchnutím.

Dôkladná očista auta

Pravidelne dezinfikovať a poriadne vyčistiť interiér auta by ste mali bez ohľadu na to, či sa šíri koronavírus alebo nie. Treba si uvedomiť, ako často sa dotýkate volantu a prevodovej páky a čoho všetkého ste sa dotýkali predtým. A to ešte ak sa za volantom striedajú viacerí. Všetky mikróby, ktoré prinášate z vonkajšieho sveta do auta, tam zostávajú a môžu sa aj množiť.

Čistenie klimatizácie je základ

- Zveriť vyčistenie klimatizácie profesionálnej firme je dnes asi ťažko realizovateľné, no riešenie, aj keď nie také dokonalé, existuje. Sú ním špeciálne prípravky, ktoré môžeme aplikovať svojpomocne. Kúpiť si ich môžete na vybraných čerpacích staniciach, alebo cez internetový obchod s autopríslušenstvom.

Kabínový filter

- Ak neviete zohnať nový, tak aspoň dôkladne očistite ten, ktorý v aute máte.

Nosenie rúška za volantom

- Rúška sú už dnes u nás povinné, často ich však vidno aj na tvárach vodičov.

- V aute má význam hlavne vtedy, ak idete s inými osobami.

- Pri členoch jednej domácnosti nie sú nutnosťou.

- Iný prípad je, ak ide o ohrozené skupiny (dôchodcovia, ľudia s oslabenou imunitou), tam je lepšie ich používať nielen pri ceste autom ale aj v domácnosti.

- Prínosom môžu byť pri prejazde miest s veľkým pohybom ľudí.

Čím sa dá čistiť

- Rozhodne nepoužívajte žiadne bieliace prostriedky, ktoré nie sú vhodné na materiály v aute.

- Vždy, keď čistíte interiér auta, vyskúšajte si na malom kúsku, ako reagujú jednotlivé časti auta na čistiaci prostriedok, ktorý používate, aby nedošlo k nečakanému poškodeniu farby.

- Zaberá napríklad minimálne sedemdesiat percentný roztok alkoholu a napríklad isopropylalkohol nijako neublíži žiadnemu z bežných povrchov v aute. Nezabudnite na rukavice.

Ktorým miestam sa treba venovať

- Pozornosť venujte miestam, ktorých sa v aute bežne dotýkate.

Dôkladne preto očistite:

1. volant

2. páku radenia

3. páčky pod volantom

4. displej multimediálneho systému

5. vnútorné spätné zrkadlo

6. priehradka

7. nastavovania sedadiel

8. dvere a iné

- Na škodu určite nebude ani dôkladné vyčistenie čelného skla a bočných okien vozidla.