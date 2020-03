Ako dlho sa vírus udrží na rôznych povrchoch a v prostrediach?

Niekde sa koronavírus udrží iba zopár minút, inde až niekoľko dní.

V uplynulých dňoch sme sa na našich stránkach viackrát venovali téme čistenia interiéru auta, aby bol bezpečný z hľadiska zamedzenia šírenia vírusových ochorení.

VIAC ČÍTAJTE: Hľadáte návod, ako si vydezinfikovať auto svojpomocne?

Dôsledné čistenie interiéru auta dnes má zmysel, pretože na povrchoch sa prípadné vírusy, či už samostatné alebo viazané na baktériách, môžu udržiavať niekoľko minút až niekoľko desiatok hodín. Dôležité je pripomenúť, že ak sa na danom materiáli vírus udrží, ešte automaticky neznamená, že na ňom prežíva na takej úrovni, aby bol schopný preniesť v prípade fyzického kontaktu sa na človeka a ďalej sa úspešne šíriť. Ale ak je možnosť, že šíreniu vírusu zabránime jednoduchými prostriedkami, mali by sme si na ne nájsť čas.

V publikácii s názvom Coronavirus Prevention Handbook: 101 Science-Based Tips That Could Save Your Life-Skyhorse (2020) od autorov Wang Zhou, Nanshan Zhong, Qiang Wang, Ke Hu a Zaiqi Zhang sa objavuje aj nasledovná tabuľka. Uvádza dobu prežitia koronavírusu COVID-19 na rôznych povrchoch a v rôznych prostrediach. Preložili sme ju do slovenčiny a pôvodné údaje o teplote v stupňoch Fahrenheita sme konvertovali na stupne Celzia.