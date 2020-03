Sexi blondínka klame svojím zjavom: Odpadnete, koľko má naozaj rokov

Videá štyridsaťročnej ženy dosahujú na aplikácii TikTok milióny videní. Ľudia sú šokovaní jej mladistvým vzhľadom a zábavnými nahrávkami.

Bývalá príslušníčka polície Claire Barratt tvrdí, že ľudia ju často považujú za priateľku jej najstaršieho, 21-ročného syna. Ako informuje LadBible, zverejnila už aj fotku vodičského preukazu, aby dokázala svoj vek. Hoci si účet na aplikácii TikTok vytvorila iba pred tromi mesiacmi, jej videá zožali milióny videní a získala 145 000 fanúšikov.

Matka šiestich detí si z internetových provokatérov nič nerobí. Rada zdieľa svoje videá a nezáleží jej, či je na nich namaľovaná alebo nie. Claire z anglického mesta Hull hovorí: "Keď som sa stala známou, ľudia hovorili, že mám na sebe priveľa mejkapu. Ale dva dni predtým som pridala video, kde nemám na sebe žiaden mejkap, práve som tam vstala z postele v župane. Ľudia hovoria, že na 40 vyzerám iba kvôli mejkapu, no mne to je jedno, ja sa v mojej koži cítim dobre."

Často natáča videá, kde hovorí, že sa cíti mladšie, ako v skutočnosti je. Nedávno pridala jedno s názvom: "Nevyzeráš byť dosť stará na to, aby si mala 21-ročného syna". Za nim pridala ďalšie: "Vyzeráš, že by si mohla byť jeho sestrou". Okomentovalo ho približne tritisíc ľudí. "Úprimne, vyzeráš tak mlado, že som si myslel, že sme rovesníci, a to mám 24," napísal jeden fanúšik. "Fakt vyzeráš na 20, prezraď tvoje tajomstvo," znie ďalší komentár.

Claire po siedmich rokoch opustila políciu a založila si vlastnú firmu, kde vyrába tašky na objednávku. Práve jej splupracovníci v novej firme ju presvedčili, aby si vytvorila účet na TikToku. "Váhala som, pretože sú tam aj moje deti. Nemala som potuchy, čo to robím," priznáva.

"Našťastie, deti mi dali zopár lekcii a onedlho som pridala moje prvé video, kde mám na tričku detskú kašu a hovorím, že mám 40 a neviem, čo tu robím. Ľudia na to okamžite reagovali," hovorí Claire. Priznáva, že jej deti - vlastné Tom (21), Bailey (16), Amelia (15), Carter (15 mesiacov) a nevlastné dcéry Ellie (16) a Charlotte (14) - niekedy považujú jej videá za trápne, no podporujú ju.

So žartom hovorí, že deti nechcú účinkovať v jej videách a ona to chápe. Všetkých prekvapilo, aký nabrala jej "kariéra" spád. "Povedala som im, že ak sa im nepáči niečo, čo zdieľam, nech mi to dajú najavo," hovorí. Jej najstarší syn Tom ju veľmi podporuje. Pravidelne jej píše, aby ignorovala neprajníkov, a verí, že do konca roka bude mať milión odoberateľov. "To je môj cieľ," priznáva mama.

Claire žije aj so svojím manželom Jonom. Negatívne komentáre si k telu nepripúšťajú. Keďže sedem rokov pracovala pre políciu, so slovnými aj fyzickými útokmi má skúsenosti. Vďaka tomu sa jej len tak niečo nedotkne. "Je to môj život a budem robiť to, čo ma robí šťastnou, a budem žiť naplno, čiže budem robiť toto. Vďaka tomu vyzerám tak mlado," dodáva.