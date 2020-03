Štyridsiatnička sa rozviedla: Neuveríte, s kým začala randiť, ľudia sa len neveriacky obzerali

Keď sa 42-ročná Dawn Northey po prvýkrát stretla s Takharim, okamžite jej bolo jasné, že ide o lásku na prvý pohľad. Problém však bol, že Takhari bol kamarátom jej syna a bol od nej mladší o 22 rokov.

Pre nich to však nie je žiadna prekážka. Ako uvádza portál Metro, Zaľúbenci sa spočiatku snažili vyhnúť akejkoľvek príťažlivosti medzi nimi, avšak o 7 mesiacov neskôr medzi nimi došlo k prvému bozku. Vtedy sa všetko zlomilo a od tej chvíle tvoria pár.

„Keď som ho po prvýkrát stretla, nemohla som uveriť tomu, že by som mohla považovať 18-ročného chlapca za atraktívneho. Teraz sme zaľúbení až po uši. Mnoho ľudí náš vzťah odsudzuje, ale my to jednoducho ignorujeme,“ zverila sa 42-ročná Dawn.

Dawnin syn Callum (18) a Takhari sa poznali už viac ako 3 roky prostredníctvom online hry. Jedného dňa ho Takhari pozval k nemu domov, a tak ho Dawn k nemu zaviezla. „Bol vysoký, mal tmavú pokožku a bol pekný,“ opisuje svoje pocity Dawn.

Callum zostal u kamaráta týždeň a keď sa lúčili, pozvali Takhariho na návštevu k nim. „Vtedy mi dal svoje číslo,“ spomína Dawn. O niekoľko mesiacov sa matka dvoch detí rozviedla so svojím mužom, s ktorým bola 15 rokov. Dawn, Callum a dcérka Addison (8) sa odsťahovali z ich rodinného domu zo škótskeho South Lanarkshire. Keď sa zabývali v novom dome, pozvali Takhariho na návštevu.

„Bola som nadšená, že ho vidím. Každý deň som si musela hovoriť, že som pre neho až príliš stará a že nemám byť hlúpa. Keď sme sa rozprávali o našich životoch, nemala som ani len tušenia, že je tak vyspelý. Takhari ma pobozkal. Nemohla som tomu uveriť. Neskôr v tú noc mi poslal správu, že ma chcel pobozkať od chvíle, kedy sme sa stretli,“ opisuje začiatok ich vzťahu Dawn.

Matka musela vysvetliť svojmu synovi, že sa zaľúbila do jeho kamaráta. „Vysvetlila som mu, že ak by náš vzťah neakceptoval, okamžite by sme ho ukončili. Callum pokrčil plecami a povedal mi, že je to v poriadku. Nikdy som nepocítila väčšiu úľavu,“ spomína matka dvoch detí Dawn. Od tej chvíle tvoria pár a sú zaľúbení až po uši.

Avšak nie všetko bolo stále ružové. Dawn musela čeliť mnohým nenávistným pohľadom. Dokonca člen jej rodiny sa jej vyhrážal, že na ňu zavolá políciu. „Nechápem, prečo ľudia odsudzujú náš vzťah, keď sme jednoducho šťastní a zamilovaní,“ tvrdí Dawn a podotýka, že veľký vekový rozdiel medzi nimi ani nevnímajú.