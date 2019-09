Kráska už teraz vie, ako bude vyzerať o 20 rokov: Uvidíte jej mamu, pochopíte

Aj keď je medzi nimi dvadsaťročný rozdiel, ľudia im hovoria, že vyzerajú ako sestry.

Holly Barry (24) sa vždy poteší, keď jej ľudia povedia, že vyzerá ako jej matka Jo (44). Ako píše portál DailyMail, takéto komplimenty dostáva často.

"Zbožnujem to," vyjadrila sa Holly. "Je príjemné vedieť, ako asi budem vyzerať o dvadsať rokov. Moja mama je naozaj pekná, je to obrovská pochvala," povedala. "Ľudia často komentujú, ako dobre vyzerá na svoj vek a ako je fajn mať mladú mamu, takže dúfam, že zostarnem podobne."

"Páči sa mi vyzerať ako moja krásna dcéra," priznala Jo, ktorá ma dokopy tri deti a často so svojou dcérou chodieva do klubov na párty. "S mamou chodím tancovať tak často ako aj so svojimi kamarátmi," povedala Holly. Do kolektívu kamarátok svojej dcéry zapadla rýchlo a berú ju za "svoju". Často sa nevyhne ani dvoreniu od dvadsaťročných chlapcov.

"Ľudia si nás často mýlia aj v telefóne, naše hlasy znejú takmer identicky. V skutočnosti medzi sebou nemáme ani veľký výškový rozdiel, takže nás označujú za sestry." Obe majú dlhé tmavohnedé vlasy a žiarivú pleť. "Čo sa týka vonkajšieho vzhľadu, máme rovnaký tvar tváre. To je náš hlavný spoločný rys. Máme takisto rovnaký úsmev a jednoznačne podobné vrásky pod očami, keď sa správne usmejeme," vymenúva Holly.

Holly a Jo nielenže vyzerajú podobne, ale majú aj rovnaké povahy. "Čo sa týka našich osobností, sme úplne totožné," pokračovala. "Obe sme nesmierne zvedavé, ale naše úmysly sú dobré a úprimné. Sme odhodlané a vášnivé. Chýba nám však trpezlivosť," dodala.

Matka Jo nakoniec prezradila tajomstvo jej mladistvého vzhľadu. "Kondíciu si udržujem pravidelným behaním. Desať kilometrov dám aj dvakrát do týždňa," objasnila. "Zdravo sa stravujem a nefajčím. Trik je podľa mňa v disciplíne, potešiť sa sladkosťami naozaj len minimálne. Najlepšie vôbec. Dostatočne sa starať o svoju pokožku je kľúčové," dodala.