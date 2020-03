Nová vládna koalícia chystá veľké úľavy: Toto sú opatrenia, ktoré nás majú zachrániť

Teraz sa to začne! Nová vláda síce ešte nezískala dôveru parlamentu, no už sa črtá, s čím vyrukuje do boja s koronavírusom.

Poslanec Marián Viskupič (SaS) cez víkend na facebooku zverejnil zoznam opatrení, ktoré by mali uľahčiť život bežným ľuďom, zamestnávateľom, živnostníkom. Nič ešte nie je dohodnuté, niektoré opatrenia sa nakoniec nemusia realizovať. Nový Čas vám prináša prehľad možných zmien vo viacerých oblastiach.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Rozsiahly materiál, ktorý sa cez víkend omylom objavil na internete, hovorí, že mnohí podnikatelia by mohli odložiť úhradu dane z pridanej hodnoty a odvodov za zamestnancov. Živnostníkom by dokonca odpustili odvody za tri mesiace. Niektoré prevádzky by mohli mať otvorené a tým, ktoré museli zavrieť, by refundovali výdavky na nájomné aj prípadné škody. Zamestnávatelia by dostali 100 eur na ochranné prostriedky pre zamestnancov a štát by umožnil komerčné testovanie na koronavírus.

Len pracovný materiál

Splátky úverov by sa mohli odložiť nielen o tri, ale až o šesť mesiacov. Banky by mohli ustúpiť výmenou za zrušenie odvodu, ktorý zaviedla už bývalá vláda. „Môžem oznámiť, že slovenské komerčné banky sú pripravené podať pomocnú ruku,“ povedal včera v TV Markíza guvernér Národnej banky Slovenska (NBS) Peter Kažimír.

Aj Zákonník práce by sa mohol zmeniť. Zamestnávatelia, ktorí musia odstaviť výrobu, by mohli zamestnancom vyplácať náhradu mzdy vo výške 60 percent platu. Zjednodušili by sa podmienky hromadného čerpania dovolenky, hromadného prepúšťania. „Ešte pribudnú ďalšie opatrenia, niektoré vypadnú a o niektorých musíme ešte rokovať,“ hovorí nový vicepremiér a minister hospodárstva Richard Sulík (SaS).

Analytici sa snažia odhadnúť, aký vplyv bude mať koronavírus na slovenskú ekonomiku. Nikto však netuší, ako dlho bude tento problém trvať. Národná banka Slovenska v utorok zverejní strednodobú predikciu. „Tie čísla budú škaredé,“ tvrdí Kažimír. Pozitívne podľa neho je, že kríza bude dočasná.