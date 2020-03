Kvalifikácia boxerov v Londýne sa predčasne skončila: Tankó miestenku na OH nezískal

Európska olympijská kvalifikácia boxerov v Londýne sa predčasne skončí pondelňajším večerným programom.

Organizátori z Medzinárodného olympijského výboru (MOV) sa tak rozhodli v súvislosti so šírením nového koronavírusu. Slovenský boxer Viliam Tankó nezískal miestenku na tohtoročné olympijské hry v japonskom Tokiu. Dvadsaťštyriročný reprezentant súťažiaci v hmotnostnej kategórii do 57 kg v osemfinále európskej časti kvalifikácie o postup na OH nestačil na Rusa Alberta Batyrgazijeva a podľahol mu na body. Tankó držal krok so súperom iba v úvode stretnutia, ale potom nestačil na jeho presnejšie údery a s turnajom sa rozlúčil.



Podujatie sa v Copper Box Arene začalo v sobotu a pôvodne malo trvať až do 24. marca. Cez víkend mali ešte do haly prístup aj diváci, v pondelok sa už boxovalo za zatvorenými dverami. Boxerská jednotka MOV, ktorá prevzala záštitu nad tokijským turnajom po suspendácii Medzinárodnej boxerskej asociácie (AIBA), odložila minimálne do mája tiež americký kvalifikačný turnaj v Buenos Aires (pôvodný termín 26. marca až 3. apríla).

Svetový kvalifikačný turnaj v Paríži bol na programe od 13. do 20. mája. "Zareagovali sme na čoraz striktnejšie obmedzenia cestovania a na karanténne opatrenia. Chceli sme umožniť účastníkom z viac než 60 krajín, aby sa mohli vrátiť domov. Situáciu vyhodnocujeme denne a zvyšné miestenky by sme chceli rozdeliť v máji a júni," citovala zo stanoviska Boxerskej jednotky MOV agentúra AP.

Viliam Tankó postúpil v sobotu do osemfinále, v nedeľu prehrali svoje stretnutia 1. kola ďalší slovenskí reprezentanti Michal Takács i Dávid Michálek. Andrej Csemez sa prepracoval do osemfinále v strednej hmotnostnej kategórii do 75 kilogramov. V 1. kole mal ako štvrtý najvyššie nasadený voľný žreb, v pondelok vyradil Poliaka Ryszarda Lewického na body 5:0. Nateraz však prišiel o možnosť prebojovať sa ďalej, v stredajšom popoludňajšom programe mal nastúpiť proti Španielovi Miguelovi Cuadradovi Entrenovi. V utorok mala do turnaja vstúpiť Jessica Triebeľová medzi ženami do 60 kg.

Vo Veľkej Británii stúpol počet prípadov ochorenia COVID-19 na 1543, 36 ľudí zomrelo. Celosvetovo je v 162 krajinách/regiónoch potvrdených viac ako 179-tisíc prípadov nákazy novým koronavírusom SARS-CoV-2, vyše 7000 osôb mu podľahlo.