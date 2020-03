Koronavírus ovplyvní aj pohreb Evy Pilarovej († 80): Spopolnenie bez obradu!

Česko prichádza o veľké legendy. Po tom, čo na následky akútnej leukémie odišiel na druhý svet slávny Karel Gott († 80), v rovnakom veku skonala včera aj jeho kamarátka a veľká speváčka Eva Pilarová († 80).

Zlatá slávica, ktorej hlas milujú státisíce fanúšikov, odišla na večný odpočinok po tom, čo jej zlyhali obličky. Od roku 2018 hviezda zápasila s vážnymi zdravotnými problémami, z ktorých sa dostávala len ťažko. Jej stav sa začal komplikovať po Gottovej smrti, keď sa mali pridružiť aj psychické problémy.

V sobotu nadránom zomrela v Domove svätého Karla Boromejského v pražských Řepích Eva Pilarová. Jej smrť je obrovskou ranou nielen pre rodinu, ale aj pre celú umeleckú obec, ktorá Evu milovala. Speváčka skonala vo veku osemdesiat rokov, práve tak, ako aj jej dlhoročný spolupútnik Karel Gott. Eva ešte v roku 2018 nešťastne spadla a zlomila si rameno a stehennú kosť, ako-tak sa však z toho dostala a v roku 2019 podstúpila plánovanú operáciu obličky, kde dostala stent, ale začala mať problémy s lymfou.

Odvtedy bola speváčka viac v nemocnici ako doma, kde dostávala aj posilňujúce infúzie. Najzávažnejším problémom však bolo zlyhávanie obličiek, ktorému nakoniec podľahla. Do posledného výdychu bol pri nej manžel Jan Kolomazník, s ktorým tvorili pár od roku 1984. Kvôli rýchlo sa šíriacemu koronavírusu boli návštevy v nemocniciach vládou Českej republiky zakázané, takže k Pilarovej sa v posledných dňoch jej života okrem rodiny nikto nedostal.

Jej manžel však stál pri jej posteli a držal ju v náručí do poslednej chvíle. Keď totiž bolo jasné, že Eva svoj boj o život nevyhrá, rádové sestry mu napriek zákazom povolili, aby bol pri svojej láske. „Ďakujem im za to. Je to strašne ťažké, boli sme spolu 35 rokov,“ povedal zlomeným hlasom Blesku Kolomazník.

Bez rozlúčky

Pilarová, ktorá bola majiteľkou jedného z najväčších hlasov v našich končinách a Zlatou slávicou z rokov 1964, 1967 a 1971, spolupracovala s mnohými slávnymi spevákmi. Jej hlas sa pýšil silou, farebnosťou a rozsahom tri a pol oktávy, ktorý vynikol v žánroch, ako sú džez a swing. Speváčka jej kalibru by si tak bez pochýb zaslúžila dôstojnú rozlúčku, pri ktorej by jej mohla vzdať hold nielen rodina, ale aj jej fanúšikovia, priatelia či kolegovia.

Vzhľadom na momentálnu situáciu a tvrdé opatrenia pre šíriaci sa koronavírus sa tak však nebude môcť stať. „O smrti sme spolu nikdy nehovorili. Ale bola silno veriaca a chodila do strahovského kostola, ktorý je blízko nášho bydliska. Keď to bude možné, usporiadam omšu,“ povedal so smútkom v hlase Pilarovej manžel Jan, ktorý bol jej tretím manželom. Prvým bol hudobník Milan Pilar († 40), s ktorým má syna Milana a druhým manželom bol spevák Jaromír Mayer.

Ako v nedeľu zistil Blesk, ostatky Pilarovej budú spopolnené a potom bude urna uložená v rodinnej hrobke v Brne. Kolomazník tým reaguje na situáciu ohľadom koronavírusu, aj keď istá forma pohrebu by možná bola. ,,Výklad pravidiel sa rôzni a aj keby to možné bolo, len by vznikli zmätky. Platí rozhodnutie, že telo Evy bude v súlade s hygienickými predpismi v najbližších dňoch spopolnené bez obradu, bude pri tom len (manžel) Honza,“ povedal denníku zdroj z okolia zosnulej hviezdy. Termín omše v strahovskom kostole bude známy, až keď skončia opatrenia pre koronavírus.