Gottova († 80) posmrtná autobiografia: O knihu sa trhajú aj v zahraničí

Legendárny Karel Gott († 80), ktorý skonal minulý rok na akútnu leukémiu, stihol pred svojou smrťou dokončiť nielen dokument o svojom živote, ale aj dopísať svoju autobiografickú knihu.

Na sklonku života sa jej venoval naozaj naplno, a to aj v momentoch, keď sa liečil pri mori v zahraničí. Dlhoočakávaná kniha by mala uzrieť svetlo sveta onedlho a o jej vydanie sa zaujímajú nielen doma, ale aj v susedných krajinách!

Ak pôjde všetko podľa plánu, Gottova autobiografia by mala uzrieť svetlo sveta na jeseň tohto roka. Všetko má pod palcom spevákova manželka Ivana Gottová, ktorá zohnala vydavateľa aj v Nemecku, kde bol maestro tiež veľmi známy. Pomocnú ruku jej mal podať Gottov dlhoročný nemecký manažér Wolfgang Kaminski. „Riešili sme to ešte za Karlovho života, teraz sa podarilo dohodnúť vydavateľa. Najskôr sa však kniha musí preložiť do nemčiny,“ povedal pre Blesk Kaminski.

Záujem o spevákovu knihu je však obrovský, a to nielen v Čechách a v Nemecku - záujem prejavili aj z Poľska a Ruska. Okrem toho vdovu po spevákovi zamestnáva aj príprava spomienkového koncertu, ktorý sa bude konať v polovici decembra 2020 v pražskej O2 aréne. Pozvanie vystúpiť už prijalo množstvo známych spevákov a Gottových kamarátov.