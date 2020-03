Známy český pesničkár František Ned­věd (72) len pred pár dňami podstúpil vážnu operáciu srdca, ktoré mu fungovalo len na tridsať percent.

Po operácii, pri ktorej mu zaviedli štyri bajpasy, by mal začať rehabilitovať, ale ako sa zdá, bude musieť počkať. Kúpele by mali byť totiž z bezpečnostných dôvodov zatvorené.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Operácia trvala päť hodín a aj keď dopadla podľa plánov, zdravotný stav však Františkovi nedovoľuje koncertovať. „Nie je mi vôbec ešte do spevu, ono to ale bude lepšie. Musí,“ povedal Nedvěd pre Blesk, ktorý by mal z nemocnice poputovať do kúpeľov. Tam by mal minimálne tri týždne rehabilitovať. Situácia sa však skomplikovala a kvôli opatreniam pre koronavírus sa tam nedostane. Česká republika totiž uzatvorila všetky inštitúcie, kam spadajú aj kúpeľné a rehabilitačné zariadenia. „Bez nich sa nezaobíde,“ povedal kardiochirurg Jan Pirk, ktorý ho operoval.