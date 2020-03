Hollywoodsky herec Orlando Bloom sa lúči s Českom: Z Prahy rovno do karantény

Herec Orlando Bloom sa vo štvrtok 12. marca fanúšikom na Instagrame sťažoval, že česká vláda zatrhla natáčanie seriálu Carnival Row v Prahe.

,,Ideme domov do karantény!" vyhlásil z hlavného českého mesta slávny britský herec. Obsadenie i štáb pochádzajúci z USA opreteky mierili na letisko, aby stihli ešte posledné lety. Trump totiž linky z Prahy do USA od piatku zakázal.



Bloom nakrúca seriál Carnival Row pre Amazon Prime v Prahe a Dubrovníku. ,,Toto je zbohom od nás, zatiaľ čo mierime domov do karantény," rozprával do kamery snúbenec speváčky Katy Perry, ktorá je tehotná a zrušila všetky verejné aktivity z obavy, aby vírus sama nechytila.

,,Vraciame sa domov do Štátov, teda aspoň ja sa vraciam domov do Štátov, pretože sa tam chceme dostať, než hranice uzavrú kvôli karanténe. Veľa lásky všetkým, buďte v bezpečí. Sami sa udržujte v karanténe. Všetko okolo toho koronavírusu sa zdá teraz byť šialené, ale urobte správnu vec pre seba, svoju rodinu a buďte v bezpečí," povedal Bloom v klipe pre fanúšikov.