Tehotná Katy Perry prehovorila o bábätku s Orlandom Bloomom: Najdlhšie strážené tajomstvo

Katy Perry (35) je tehotná! O radostnú novinku sa podelila s fanúšikmi prostredníctvom ukážky z nového videoklipu na sociálnej sieti Twitter. Otcom nie je nik iný ako jej snúbenec Orlando Bloom (43).

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Speváčka diskutovala s fanúšikmi na sociálnej sieti len pár minút po tom, ako zverejnila nový videoklip k singlu Never Worn White. V ňom má krásne biele šaty a drží si v rukách tehotenské bruško. Dokonca v poslednom zábere stojí z profilu oblečená v plášti. Nie je teda pochýb, že kalifornská kráska očakáva svojho prvého potomka. Katy skutočne žiari.

„Nazvime to odhalenie - je toho veľa , čo sa udeje toto leto. Nielenže budem rodiť doslova a obrazne. Nazvime to jednoducho dvojitá radosť,“ vyjadrila sa na sociálnej sieti. Pravdepodobne hovorí o tom, že nielenže porodí, ale plánuje aj vydať album. Povedala tiež, že je to asi najdlhšie tajomstvo, aké musela držať, ale je skutočne nadšená. Vraj má rozličné tehotenské chute, a často jedáva burrito. Taktiež je súčasťou jej kabelky tabasco.

Pre Katy to bude prvé dieťa, no jej snúbenec Orlando Bloom má už 9-ročného syna Flynna s bývalou manželkou Mirandou Kerr. Nedávno však vyjadril túžbu po ďalších deťoch. „Naozaj si chcem užívať rodinu a priateľov, môjho krásneho syna, a chcem mať viac detí,“ povedal Orlando pre magazín Man about town.

Katy a Orlando spolu začali chodiť v roku 2016, no po desaťmesačnom vzťahu sa v roku 2017 na nejaký čas rozišli. Ostali priateľmi a trávili spolu čas. Láska z ich sŕdc asi nevyprchala a už v máji 2018 potvrdili, že sú opäť spolu a na Valentína v roku 2019 ju Orlando požiadal o ruku. Čoskoro budú teda kompletná rodinka

Katy Perry

*nar. 1984, Santa Brarbara, Kalifornia

*speváčka, skladateľka, herečka

*debutovžý album Katy Hudson (2001)

*exmanžel Russell Brand (2010-2012)

Orlando Bloom

*nar. 1977, Cantenbury, V.Británia

*herec

*debutová rola Legolas v Pánov Prsteňov

*exmanželka Miranda Kerr (2010-2013), syn Flynn (8)