Tom Hanks sa nakazil koronavírusom a má aj cukrovku: Ako je herec na tom?

Už aj celebrity. Herec Tom Hanks (63) a jeho manželka Rita Wilson (63) potvrdili na sociálnej sieti, že ich test na koronavírus vyšiel pozitívny.

Dvojica sa nakazila pri natáčaní filmu v Austrálii. Teraz sú v karanténe. Ich rodná krajina prijíma protivírusové opatrenia. Prezident Donald Trump (73) uviedol, že zakazuje vstup Európanom. Herec nakrúcal na austrálskom Zlatom pobreží životopisný film o Elvisovi Presleym. Spolu s manželkou začali pociťovať typické príznaky chrípky – prechladnutie, bolesti svalov a kĺbov či zimnicu. Rozhodli sa teda nechať sa otestovať v obavách z koronavírusu. Test vyšiel pozitívny.

Predtým navštívili mnohé podujatia vrátane vychytenej pláže Bondi a Opery v Sydney. Opera teraz musí vyhľadať približne 200 ľudí, ktorí prišli s celebritnou dvojicou do kontaktu. „Ľudia, ktorí prišli do osobného kontaktu s Tomom Hanksom a Ritou Wilson budú musieť zostať v karanténe a samoizolácii,“ vyjadrila sa premiérka Queenslandu Annastacia Palaszczuk. „Samoizolácia znamená zostať doma, vo svojom byte alebo dome, neznamená to ísť do obchodu a kupovať si mlieko alebo čokoľvek podobné, znamená to uistiť sa, že robíte správnu vec,“ dodala Palaszczuk.

V Queenslande je momentálne potvrdených 20 prípadov, a 3 000 v samoizolácii. Herec s manželkou sa pravdepodobne nakazili počas pobytu v hoteli Peppers Broadbeach, v ktorom sa objavil aj prvý prípad nákazy u 44-ročnej ženy z Číny. Momentálne sú v karanténe v Univerzitnej nemocnici na Zlatom pobreží. Herec písal, že sa cíti dobre, no pred pár rokmi priznal, že má diabetes - patrí teda do rizikovej skupiny, ktorá je koronavírusom najviac ohrozená.

Donald Trump sa medzitým vyjadril k situácii týkajúcej sa vírusu a predstavil nové opatrenia, ktoré by mali podľa jeho štábu zamedziť šíreniu vírusu v USA. Odo dneška po dobu 30 dní zakáže príjem letov z kontinentálnej Európy. „Zákaz sa bude vzťahovať na cestujúcich, ktorí navštívili 26 krajín kontinentálnej Európy za ostatných 14 dní, ale nie cestujúcich z Veľkej Británie alebo Írska, občanov USA alebo ľudí s trvalým pobytom v USA a ich najbližšiu rodinu,“ vyjadril sa Trump.

Nezmieňoval sa však o opatreniach na obmedzenie šírenia nákazy vo vnútri krajiny. Zákaz platí pre všetkých ľudí z 26 krajín Európy združených v schengenskom priestore. Nie je jasné, prečo dostali výnimku práve Briti, vzhľadom na to, že aj britská ministerka zdravotníctva je nakazená koronavírusom. Britské úrady čelia silnejúcej kritike pre nedostatočné opatrenia v boji proti vírusu. Núdzové opatrenia taktiež zahrňujú odklad daňovej povinnosti a rôzne úľavy či pôžičky. Verejné podujatia sa rušia, no školy a úrady ostávajú otvorené.