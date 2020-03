Otec namiesto trávenia času s dvojičkami bojuje v nemocnici o život: Nakazil sa zákerným koronavírusom

Muž z amerického Connecticutu, ktorý sa nedávno stal otcom dvojičiek, je nakazený koronavírusom. Zatiaľčo on bojuje s ochorením, jeho manželka varuje ostatných, že panika spojená s vírusom je oveľa viac ako obyčajná hystéria.

Muž z Wiltonu, ktorý ostáva v anonymite, začal pociťovať prvé príznaky koronavírusu po návšteve pracovnej konferencie v San Franciscu na konci februára, informuje People. Dňa 28. februára sa vrátil domov a cítil sa veľmi unavene. Druhého marca už mal horúčku, čo najprv pripisoval chrípke. Onedlho neskôr obdŕžal výsledok z testu na koronavírus, ktorý bol pozitívny, a v tele sa vytvoril zápal pľúc.

Otvoriť galériu Dvojičky ani ich matka nejavia žiadne symptómy nákazy.. Zdroj: GoFundMe/ Conquering Covid19

"Rýchlo sa u neho rozvinul zápal oboch pľúc a o týždeň neskôr bol hospitalizovaný s dýchacími ťažkosťami," píše jeho manželka na GoFundMe. Manžel je v nemocnici v umelo vyvolanej kóme a dýchajú zaňho prístroje, lekári pozorujú jeho stav.

Doktori ju upozorňujú, že cesta k vyzdraveniu je skôr maratónom ako šprintom, ale že keďže je fanúšikom Hviezdnych vojen, "sila ho sprevádza". Manželka pravidelne zverejňuje na stránke GoFundMe jeho stav a v stredu informovala, že doktori zbadali pokrok a uvažujú, že by ho nechali dýchať samého bez pomoci prístrojov.

"Viem, že niektorí ľudia to považujú za hystériu, ale myslím si, že je dôležité, aby to ľudia brali vážne," hovorí. "Môj manžel ochorel za veľmi krátku dobu."

Žena, ktorá pracuje ako zdravotná sestra, je teraz v domácej karanténe aj s ich nedávno narodenými dvojičkami. V blízkej budúcnosti ju do práce nepustia, hoci ona ani deti nevykazujú žiadne príznaky ochorenia, pretože stále môže byť prenášačom ochorenia.

Už od pondelka nemá jej manžel horúčku. Žena dúfa, že sa do 28. marca vyzdravie, aby sa mohli zúčastniť šou na Broadwayi a vychutnať si spoločnú večeru pri príležitosti piateho výročia ich svadby. No keďže New York zrušil všetky akcie nad 500 ľudí, zrejme sa to ani nezrealizuje.

"Viem, že môže s tým bojovať. Veľmi mi chýba. Už päť a pol roka neubehlo 24 hodín bez toho, aby sme sa neporozprávali. Musím si prehrávať staré hlasové správy z čias, keď sme iba randili, aby som počula jeho hlas. Nemôžem sa dočkať dňa, kedy ho opäť objímem."

Muž je jedným z troch potvrdených prípadov v Connecticute. Vo štvrtok poobede hlásia Spojené štáty vyše 1200 nakazených a 37 úmrtí v dôsledku koronavírusu. Jej manžel sa na konferencii nestretol s mnohými ľuďmi, podľa jej slov by sa ich počet dal zrátať na prstoch jednej ruky.