Renomovaný kanadský portál v tom má jasno: MS v hokeji 2020 vo Švajčiarsku nebudú!

Medzinárodná hokejová federácia (IIHF) by mala v najbližších dňoch oznámiť zrušenie tohtoročných majstrovstiev sveta vo Švajčiarsku.

Vo štvrtok popoludní o tom informoval renomovaný kanadský magazín The Hockey News prostredníctvom twitteru. Dôvodom je hrozba nového koronavírusu, pre ktorý vo štvrtok ukončili sezónu najvyššej švajčiarskej hokejovej súťaže. K radikálnemu opatreniu pristúpili pred začiatkom play off napriek tomu, že v hre bola aj možnosť hrať bez divákov.

Reagovali tak na vývoj situácie v kantone Ticino, ktorý v súvislosti so šírením koronavírusu vyhlásil núdzový stav a zakázal všetky športové podujatia do konca marca. "Nemali sme na výber, pretože už nevieme garantovať rovnaké podmienky pre všetkých účastníkov súťaže," uviedol pre Blick riaditeľ klubu ZSC Lions Peter Zahner.

Viceprezident IIHF Kalervo Kummola z Fínska pred pár dňami uviedol, že o šampionáte sa definitívne rozhodne 17. marca na mimoriadnom rokovaní federácie. Následne sa IIHF ponúkli Rusko spolu s Bieloruskom, že by šampionát zorganizovali oni, do úvahy prišla aj možnosť odohrať turnaj s menším počtom tímov, no to Kummola označil za nevhodné.

Na šampionáte sa malo zúčastniť aj Slovensko, v A-skupine si malo zmerať sily s Kanadou, Švédskom, Českom, Nemeckom, Dánskom, Bieloruskom a Veľkou Britániou. V krajine evidujú 652 prípadov koronavírusu, štyria ľudia zomreli. Celosvetovo je oficiálne viac ako 126-tisíc nakazených, 4641 osôb chorobe podľahlo.