Matovič o personálnom zložení novej vlády: Dostane Kiska nejaké kreslo?

V utorok 10. marca by mala mať nová koalícia dohodu na personálnom zložení vlády. Uviedol to v pondelok budúci premiér Igor Matovič z Obyčajných ľudí a nezávislých osobností (OĽaNO) po stretnutí predstaviteľov koalície a ekonomických expertov, ktorí riešili otázku výstavby štátnych nájomných bytov.

Matovič však nepredpokladá, že mená ministrov sa aj zverejnia. „Teraz je veľmi dôležité, aby každý dostal svojho patróna a ten potom dostane úlohu, aby urobil časť programového vyhlásenia vlády pre daný rezort,“ priblížil Matovič. Podľa neho predtým musí ešte koaličná dohoda určiť mantinely ako reformovať napríklad zdravotníctvo či školstvo. Znamená to, že rokovať sa bude ešte o programových tézach koalície. Až potom by mala verejnosť spoznať mená ministrov.

Budúci premiér odmietol, že by existoval nejaký spor o to, kto bude zastávať post ministra financií. Líder strany Sloboda a solidarita (SaS) Richard Sulík totiž po voľbách povedal, že ak by skončila SaS druhá v poradí podľa výsledkov volieb, tak by si nárokovala rezort financií, ale keďže nie je druhá, tak si ho nárokovať nebude. „Ten rozdiel bol medzi nami dosť výrazný, bolo by správne, aby premiérska strana mala rezort financií. Môj osobný názor. Ale kým nie je dohodnuté všetko, nie je dohodnuté nič,“ poznamenal dnes Matovič.

Na koaličných rozhovoroch sa nezúčastňuje líder strany Za ľudí Andrej Kiska, ale Veronika Remišová. Matovič poznamenal, že Kiska ho telefonicky informoval, že má zdravotné problémy a zastúpi ho práve Remišová. Matovič dodal, že s Remišovou rokuje od piatka. Samotný Kiska si nesadne na žiadne kreslo do novej vlády. „Andrej Kiska nikdy nemal ambíciu byť v exekutíve,“ podotkol Matovič s dôvetkom, že o tom šéf Za ľudí hovoril už po voľbách.

Štvorkoalícia by si mala rozdeliť vládne posty v pomere osem OĽaNO, tri Sme rodina. Po dva by mali mať strany SaS a Za ľudí. Kabinet Igora Matoviča sa bude opierať v parlamente o podporu 95 poslancov.