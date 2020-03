Bývalá kvetinárka Emília vyrába unikátne sochy: Krása! Z betónu vymodeluje Kleopatru aj Ježiša

Kvety vymenila za studený betón! Emília (68) z Mojmíroviec k sochárstvu pričuchla pred 20 rokmi a doteraz je to jej najväčšia vášeň. Hoci celý svoj život sa venovala kvetom a mala vlastnú predajňu, zručná je aj v ohýbaní drôtov a miešaní malty.

Jej ruky vedia zo studeného železa a tvrdého betónu vytvoriť vskutku impozantné diela - Kleopatru, Ježiša, svätcov Cyrila a Metoda, ale aj futbalistu Hamšíka.

Aj napriek pokročilému veku aktívna dôchodkyňa neprestáva modelovať ťažké sochy, dokonca má o ne čoraz viac záujemcov. Emília (68) sa vyučila za aranžérku a záhradníčku a celý svoj život sa venovala práci s kvetmi. Časom si však našla záľubu v niečom, čo by ťažko zvládol aj statný chlap. Modeluje sochy z betónu a jej majstrovstvo je priam obdivuhodné. „Venujem sa tomu asi 20 rokov. Práve vtedy som dostala záhradného slimáka do záhrady, tuším, že bol z pálenej hliny. Lenže vplyvom počasia sa začal rozpadávať a ja som ho začala betónom opravovať,“ opisuje začiatky tvorby.

Nevinná záľuba prerástla do vášne. „Mojím prvým výtvorom bola korytnačka, potom nasledovala ryba. Nabaľovalo sa to a aj ja som sa zdokonaľovala a začala som aj viac vymýšľať,“ dodáva jedným dychom. Svoje sochy neodlieva, ale postupne ich modeluje. Betón zarába sama vo vedre. „Urobím si taký základ z drôteného pletiva a kovových tyčí. Tie som sa už naučila aj sama zvárať,“ smeje sa. Práca na väčšej soche trvá aj niekoľko mesiacov, niekedy robí celé dni v kuse.

Nová výzva

To, čo Emília dokáže vyčarovať z drôtov, malty a betónu, zaskočí hociktorého schopnejšieho majstra. Napríklad len nedávno dokončila Kremnický hrad a tiež banskoštiavnickú kalváriu. „Váži to asi 200 až 300 kg a výroba jedného mi trvala 2 mesiace, a to som naozaj robila celé dni,“ ukazuje na presné kópie známych stavieb a dodáva, že v týchto dvoch prípadoch musela nakresliť pôdorys. „Ináč mám všetko v hlave a rukách, nikdy si nič nepredkresľujem,“ približuje výrobné tajomstvo.

Obrovské sochy budú na miesto určenia prevážať nákladnými autami, na ktoré ich dostanú vysokozdvižným vozíkom. Objednali si ich súkromní zberatelia a sú odolné voči počasiu. „Sochy totiž natieram fasádnou farbou, vydrží to všetko. Ja som ani doma nikdy nemala maliara, všetko si robím sama, mňa to baví,“ dodáva s úsmevom dôchodkyňa.

V jej záhrade nájdete vlastnoručne urobené sochy od výmyslu sveta. Vedľa Eiffelovej veže stojí Kleopatra, o niečo ďalej Spejbl a Hurvínek, Chaplin, Sissi, ale aj Cyril a Metod, Ježiš či Hamšík. „Veľa ľudí si dáva u mňa robiť sochy, už teraz mám toľko objednávok, že mám čo robiť na niekoľko rokov dopredu,“ vraví Emília s tým, že celé tie roky ako náradie využíva jeden kuchynský nôž a záhradnú železnú lopatku.

„Mám síce vybavenie, ktoré mi kúpila rodina, ale ja som už tak zvyknutá,“ dodáva šikovná majsterka. Svoje umelecké vlohy Emília využila už všelijako. Kedysi piekla krásne torty a zdobí aj kraslice. „Vedela by som sa živiť všeličím, ale toto ma baví najviac. Ja totiž nemôžem len tak sedieť a nič nerobiť. Len aby mi zdravie ešte slúžilo, lebo ma začína bolieť ruka a tiež koleno. Ale predsa sa nebudem ľutovať, pri tých sochách zabudnem na všetko,“ zakončí s úsmevom.