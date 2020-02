Šikovnej Dominike sa už začala Veľká noc! Kraslicu pre šibača vyrába 1,5 hodiny

Krása vyrobená šikovnými rukami. Hoci do Veľkej noci zostáva ešte dosť času, výrobcovia kraslíc nezaháľajú. Kým nastanú sviatky jari, musia mať darčeky pre šibačov pripravené. Nádherne zdobené vajíčka pre šibačov vyrába aj Dominika Lapková (31) z Vranova nad Topľou.

„Pracovala som dvanásť rokov vo veľkovýrobe zdravotníckych pomôcok. Už ma to nebavilo, povedala som si dosť a hľadala som niečo iné, čím by som sa zaoberala. Stále sa mi páčili vyzdobené kraslice, tak to skúšam,“ vysvetlila Dominika (31), ako sa dostala k zdobeniu veľkonočných vajíčok. Pri výrobe postupuje dvoma technikami. „Jednou z nich je vŕtanie. Pracujem s kačacími, prípadne husacími vajíčkami, ktoré si objednávam od ľudí, čo chovajú hydinu vo väčšom množstve. Musím postupovať veľmi opatrne, aby sa škrupinka neprelomila,“ zdôrazňuje šikovná východniarka.

Po vyvŕtaní požadovaného vzoru ešte niektoré vajíčka dozdobí obrázkom s kresťanským alebo ľudovým motívom. Medzi kupujúcimi je o ne veľký záujem.Používam síce polystyrén, lebo do škrupinky by sa látka vtláčať nedala, ale po vyzdobení sa kraslice nedajú rozoznať od tých s originálnym podkladom,“ vysvetlila sympatická mladá žena, ktorá sa nechce zdobeniu kraslíc venovať profesionálne, aby sa jej záľuba nestala znova prácou. Vyzdobenie jedného patchworkového vajíčka jej trvá približne 1,5 hodiny a jeho cena je 6,50 €.

Ako vzniká patchworkové vajíčko

1. Najskôr sa budúca výzdoba presne zakreslí na vajíčko z polystyrén.

2. Umelkyňa následne vtláča kúsky vybraných látok do podkladu.

3. Napokon sa uviaže mašlička.