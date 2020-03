Edita sa v pálenke vyzná lepšie ako drvivá väčšina mužov: Prvá rytierka destilátov na Slovensku

Vyrábať špičkový alkohol sa pre ňu stalo najväčším koníčkom.

Sen o kvalitnom destiláte začala s degustáciami, na rad prišla vlastná pálenica a nakoniec založenie Rádu rytierov destilátov na Slovensku. Ak si však niekto myslí, že v prípade Edity (54) z Hurbanova ide len o obyčajné pálenie ovocia, je na veľkom omyle. Dobrá pálenka je podľa jej slov doslova alchýmia.

Edita (54) vždy snívala o vlastnej pálenici. „Najskôr som začala s degustáciami. U nás však nič také ešte nebolo, tak logicky viedli moje kroky do Budapešti. Chcela som sa naučiť všetko, rozoznávať, vedieť rozlíšiť aj tie najmenšie detaily,“ opisuje začiatky. S manželom si sen o vlastnej pálenici splnili v roku 2006.

„Nepálime len pre ľudí, sami robíme vlastné destiláty, ktoré sú kvalitné a vyhrávajú na súťažiach, máme obrovské ocenenia,“ ukazuje na medaily a poháre úspešná páleničiarka. Ani to však nestačilo. „V roku 2008 sme s profesormi z STU začali robiť na Slovensku kurzy degustácie. Problém bol, že v tom čase nebolo u nás toľko destilátov, zbierali sme vzorky, aby sme to učili správne. Tie prebiehajú dodnes, už na oveľa vyššej úrovni,“ vysvetľuje.

Rád rytierov

V rámci svojej vášne však videla aj ďalšiu výzvu. V rôznych krajinách fungoval Rád rytierov destilátov, ktorý združuje profesionálov v odbore. „Založili sme v roku 2010 Rád rytierov destilátov na Slovensku, bolo nás 15 zakladajúcich členov, ja som bola vtedy jediná žena. Dnes je nás 25,“ usmieva sa. Vstúpiť však nemôže hocikto. „Rok je čakacia lehota a musí to byť niekto, kto robí, samozrejme, v odbore, buď má pálenicu, sad a podobne,“ vysvetľuje. „V ráde panuje priateľská atmosféra, robíme degustačné kurzy, súťaže,“ vraví sympatická Edita.

Pozná aj odrodu

A ako taká degustácia prebieha? „Destilát musí byť v tulipánovom pohári a pri izbovej teplote. Vtedy cítiť arómu, a nie alkohol. Pozeráme aj na čírosť, čistotu. Vôňa sa musí stotožňovať s ovocím v pohári. Chuť skúšame nielen na jazyku ako vinári, ale necháme aj prejsť hrtanom, čiže trochu prehltneme. Ak je správny a kvalitný destilát, tak poznať aj odrodu ovocia, z ktorej je urobený,“ opisuje v krátkosti postup degustácie.

„Ovocie musí byť kvalitné, zdravé, nie nejaké zhnité pozbierané, ako si mnohí ešte myslia, to u nás neexistuje, musí byť zdravý kvas a správny destilátor,“ hovorí s tým, že ak by si mala vybrať, aký alkohol je jej najobľúbenejší, tak je to dulovica a marhuľovica. Jej práca sa stala jej koníčkom, život však zasvätila aj rodine. „Venujem sa vnúčatám a už tretí rok sa starám o chorú mamičku. To, čo sme s manželom vybudovali, tu však ostáva,“ dodáva.