Koronavírus desí celý svet: Prvým nakazeným Európanom mohol byť mladý podnikateľ

Prvým Európanom, ktorý sa v januári nakazil novým koronavírusom, mohol byť 33-ročný nemecký podnikateľ.

Uvádza sa to v liste nemeckých expertov zverejnenom tento týždeň v odbornom časopise New England Journal of Medicine, informoval vo štvrtok denník The Guardian. Podľa nemeckých lekárov mohol byť vôbec prvým nakazeným Európanom (tzv. pacientom 1) 33-ročný nemecký podnikateľ. Išlo o inak zdravého muža, u ktorého sa 24. januára prejavila bolesť hrdla, symptómy nachladnutia a bolesti svalov.

Nasledujúci deň mu vystúpila teplota na 39,1 stupňa Celzia a dostal kašeľ spojený s vykašliavaním hlienu. Večer ďalšieho dňa sa jeho stav zlepšil, a tak 27. januára sa už vrátil do práce.

Pred vypuknutím ochorenia (20. a 21. januára) absolvoval sériu stretnutí s čínskou obchodnou partnerkou, ktoré sa konali v priestoroch firmy neďaleko bavorskej metropoly Mníchov. Spomínaná Číňanka, pochádzajúca zo Šanghaja, sa v Nemecku zdržiavala v dňoch 19.-22. januára. Počas pobytu v Nemecku sa u nej žiadne symptómy choroby neprejavovali, ochorela však počas spiatočného letu do Číny. Tam ju následne 26. januára pozitívne otestovali na prítomnosť vírusu SARS-CoV2.

Žena o tom okamžite informovala príslušnú firmu v Nemecku a spomínaného podnikateľa následne umiestnili na kliniku infekčných chorôb univerzitnej nemocnice v Mníchove. Dňa 28. januára testy potvrdili nákazu u ďalších troch zamestnancov spomínanej nemeckej firmy. U žiadneho z nich sa neprejavili príznaky závažného ochorenia. "Tento prípad ochorenia 2019-nCoV (u 33-ročného podnikateľa) bol diagnostikovaný v Nemecku, pričom k prenosu došlo mimo Ázie," napísali nemeckí experti.