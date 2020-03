Už aj Slovinsko má potvrdený koronavírus: Nakazený muž pricestoval z Talianska

Slovinsko sa v stredu stalo ďalšou európskou krajinou, ktorá potvrdila nákazu novým typom koronavírusu na svojom území.

Na večernej tlačovej konferencii to podľa portálu 24ur oznámil slovinský minister zdravotníctva Aleš Šabeder. Povedal, že pacient pricestoval do Slovinska cez Taliansko z Maroka. Nakazený najprv v Slovinsku navštívil svojho praktického lekára, ktorý ho poslal na infekčnú kliniku do Ľubľany.

Chorý, ktorý vykazuje evidentné znaky spájané s koronavírusovou infekciou, pred hospitalizáciou zdržiaval v krajine niekoľko dní. Úrady teraz zostavujú zoznam ľudí, s ktorými sa po návrate do Slovinska stretol.