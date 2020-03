Odklad či zrušenie OH kvôli koronavírusu? Stanovisko Japoncov a MOV hovorí jasnou rečou

Japonská vláda nepočíta s odkladom či dokonca zrušením olympijských hier v Tokiu. Podujatie ohrozuje šíriaci sa nový koronavírus, začiatok je naplánovaný na 24. júla 2020.

Ministerka pre OH Seiko Hašimotová uviedla, že hry by bolo možné preložiť na neskorší termín, no iba v rámci tohto roka. Na zasadnutí exekutívy Medzinárodného olympijského výboru (MOV) sa nediskutovalo ani o takejto alternatíve.

Túto možnosť dementoval aj tajomník predsedu vlády Jošihide Suga. Podľa neho prípravy bežia podľa plánov napriek tomu, že Japonsko patrí k najzasiahnutejším krajinám. Portál cnbc.com informoval, že v krajine evidujú už viac ako tisíc prípadov. Väčšina nakazených je však na lodi Diamond Princess, ktorá je v karanténe v Jokohame.

"Na našom stretnutí nezazneli slová zrušenie ani odloženie. Nebudem priživovať špekulácie, platí naše stanovisko z utorka. To je jasné, veríme v totálny úspech OH," vyhlásil prezident MOV Thomas Bach v stredu vo švajčiarskom Lausanne.