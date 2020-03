Hrozivý zásah korčuľou do tváre obrancu Islanders: Zranenie si vyžiadalo 90 stehov!

Deväťdesiat stehov potreboval kanadský obranca Johnny Boychuk (36) k zašitiu viečka rozrezaného korčuľov v zápase NHL.

Tridsaťšesťročný hokejista New York Islanders má oko v poriadku, pri páde ho zranil fínsky útočník Artturi Lehkonen z Montrealu. "Johnny je v poriadku. Oko nebolo poškodené, našťastie čepeľ zasiahla len viečko. Plastický chirurg urobil deväťdesiat stehov," povedal generálny manažér Lou Lamoriello. Lehkonen stratil rovnováhu pred bránkou Islanders a pri páde vykopol nohu až do Boychukovej tváre. Kanadský bek sa z ľadu rýchlo zdvihol a s rukavicou v tvári zamieril do šatne.