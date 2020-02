Turecko prezradilo počet utečencov idúcich na západ: Šéfka EK priznáva obavy

Vyše 36.000 migrantov prešlo do soboty večera cez turecké hraničné priechody do Európy. Oznámil to turecký minister vnútra Süleyman Soylu, ktorého citovala tlačová agentúra DPA.

"Celkový počet migrantov, ktorí opustili našu krajinu cez Edirne do 19.02 h SEČ, je 36.776," napísal Soylu na Twitteri. Edirne je turecké mesto na hraniciach s Gréckom a Bulharskom. Minister ďalšie podrobnosti neuviedol. Turecké pohraničné priechody sú a budú otvorené pre migrantov smerujúcich do Európy, povedal v sobotu už skôr turecký prezident Recep Tayyip Erdogan. Ako dôvod spomenul, že jeho krajina už ďalej nemôže zvládať nápor ľudí utekajúcich z vojnou sužovanej Sýrie. Tvrdý útok: Turci zabili pomocou dronov desiatky sýrskych vojakov Turecko pritom na základe dohody z roku 2016 súhlasilo so zastavením prílevu migrantov do Európy výmenou za finančnú pomoc, určenú na starostlivosť o niekoľko miliónov utečencov v tejto krajine. Ankara odvtedy opakovane protestovala, že EÚ túto dohodu nedodržiava. Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová v sobotu večer na situáciu zareagovala slovami, že Európska únia "s obavami" sleduje ničím nerušené prúdenie migrantov z Turecka k vonkajším hraniciam EÚ v Grécku a Bulharsku. "Našou najvyššou prioritou v tejto fáze je zaistiť, aby mali Grécko a Bulharsko našu plnú podporu. Sme pripravení poskytovať ďalšiu pomoc, aj prostredníctvom Frontexu, na pozemnej hranici," napísala šéfka eurokomisie na Twitteri, citovala ju agentúra AFP. Frontex je Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž.