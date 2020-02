V sobotu sa postavíme k urnám, Slovenky môžu oslavovať: Ženy majú u nás volebné právo 100 rokov!

Hodiť lístok so svojím hlasom do urny nie je povinnosť, ale výsada. Máme právo zvoliť si, kto za nás bude rozhodovať o dôležitých veciach. Nie vždy to však tak bolo.

Ak by to u nás dnes vyzeralo tak, ako na začiatku dvadsiateho storočia, nielenže by ste na kandidátnych listinách politických strán nenašli žiadnu ženu, ale nestretli by ste ju ani vo volebnej miestnosti. Rovnosť medzi mužmi a ženami je otázkou ešte aj dnes. Avšak pred 100 rokmi bola táto téma mimoriadne krikľavá. V roku 1920 v Československej republike rozhodli zrovnoprávniť občanov s občiankami a ženám udelili právo voliť a tiež mohli byť zvolené ako zástupkyne ľudu do parlamentu. Ako osláviť nádherné okrúhle jubileum lepšie, než urobiť presne to, čo si ženy pred 100 rokmi vybojovali? „Nová československá republika sa prihlásila k hodnotám demokracie a rovnosti pre všetkých občanov a teda aj všetky občianky. Reflektovala zároveň skúsenosť s národnostným útlakom Čechov a Slovákov, a deklarovala vo svojej ústave politické a kultúrne práva pre všetky menšiny žijúce na území nového štátu. Na svoju dobu to nebola samozrejmosť,“ uviedla riaditeľka Inštitútu pre výskum práce a rodiny (IVPR), sociologička Silvia Porubänová. „To neboli len odvážne ženy, ktoré vystúpili za svoje práva. Boli to najmä vzdelané ženy, ktoré si priali inú budúcnosť pre svoje dcéry. Takú budúcnosť, v ktorej sa k ľuďom nepristupuje odlišne na základe pohlavia či iného určenia, ale výlučne na základe hodnoty ľudskej dôstojnosti,“ dopĺňa historička a analytička Inštitútu pre výskum práce a rodiny, Jana Jablonická-Zezulová. Možno vás prekvapí, ako to bolo s volebným právom pre ženy vo svete. Československo totiž s touto demokratickou výsadou predstihlo viacero vyspelých európskych krajín. Úplne prvou krajinou na svete, kde mohli ženy pristúpiť k volebným urnám bol Nový Zéland, tam získali ženy právo voliť v roku 1893. Medzi krajiny v Európe, ktoré sa s tým vôbec neponáhľali patrí Švajčiarsko, kde sa ženy tohto práva dočkali až v roku 1971. A poslednou Európskou krajinou je Lichtenštajnsko, tam môžu ženy voliť až od roku 1984. Tieto európske štáty predbehli dokonca aj moslimské krajiny ako Turecko (1934), Indonézia (1945), Sýria (1949), Libanon (1952), Egypt (1956) alebo Irán (1963). Napokon, v Saudskej Arábii ženy prvýkrát volili v roku 2015.