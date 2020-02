Pellegrini v poslednej debate útočil na Matoviča a Kisku

V poslednej predvolebnej debate v RTVS sa viacerí politici uchýlili k invektívam na adresu súpera. Premiér Peter Pellegrini zo Smeru – sociálnej demokracie (Smer-SD) zaútočil na šéfa Obyčajných ľudí a nezávislých osobnosti Igora Matoviča a lídra strany Za ľudí Andreja Kisku.

Do konfliktu sa dostali aj šéf Slovenskej národnej strany (SNS) Andrej Danko a líder strany Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko (ĽSNS) Marian Kotleba.

Pellegriniho nahnevala Matovičova výčitka o kradnutí Smeru-SD. Premiér povedal, že „Matovič srdcervúco plače“ pri schránke Penty na Cypre, pritom tam má schránku aj finančná skupina J&T, kde má Matovič s manželkou uložené peniaze. „Naozaj ma pán Pellegrini mrzí, že ste klesli na úroveň Blahu. Dnes ste taký zúfalý z toho prieskumu, čo majú ľudia v mailoch. Je to veľmi veľký strach, že zrazu Dávid môže poraziť Goliáša. Vy ste premiér. Dvanásť rokov vládnete. Je J&T normálna banka? Sú to zlodeji? Prečo ste ich nezrušili, keď ste premiér? Moja manželka môže mať peniaze v ktorejkoľvek legálnej banke,“ reagoval Matovič na premiéra.

Pellegrini pri debate o trinástom dôchodku zaútočil tiež na Kisku. Premiér uviedol, že ak niekto hovorí o zložitej situácii dôchodcov, tak sa tam dostali „kvôli tomuto pánovi (Kiskovi, pozn. agentúry SITA), ktorý cez úžernícke firmy žiadal od dôchodcov peniaze". Kiskovi tiež pripomenul problémovú kúpu pozemkov vo Veľkom Slavkove. Exprezident Kiska reagoval, že Pellegrini bol pri tom, keď predseda Smeru-SD Robert Fico povedal, že žiadna kauza nebude, ak Kiska Fica vymenuje na čelo Ústavného súdu SR.

Niekoľkokrát sa vymedzoval šéf SNS Danko voči Kotlebovi. Podľa Danka líder ĽSNS nemá pozvanie do ruskej Dumy. Tvrdil, že má k dispozícii list, že tam na Kotlebu „každý kašle“. „Trčíte Američanom z nohavíc,“ reagoval Kotleba a ukázal, že má pozývací list od poslanca Putinovej strany. Do debaty sa zapojil líder koalície Progresívne Slovensko/Spolu-občianska demokracia Michal Truban tvrdením, že je hanba, keď si Danko s Kotlebom ukazujú pozývacie listy, ako by boli „v karanténe“.

Počas debaty lídri odpovedali na otázku, čo by urobili po voľbách ako prvé. Pellegrini by sa opäť snažil presadiť zákon o dvojnásobných rodinných prídavkoch, ktorý sa nepodarilo schváliť. Danko za prioritu označil infraštruktúrne projekty a vytvorenie ministerstva športu a cestovného ruchu. Matovič spomenul zavedenie hmotnej zodpovednosti politikov a „klepnúť podvodníkom po prstoch“. Kiska okrem iného uviedol zdanenie nelegálneho majetku „gaunerov". Šéf SaS Richard Sulík povedal, že ako prvé bude potrebné zostaviť zodpovednú a stabilnú vládu. Truban poznamenal, že ako prvé by mali politici prestať zrádzať svojich voličov a plniť sľuby.

Z predvolebnej diskusie predčasne odišiel Kotleba. Povedal, že mu stúpa teplota. Priebeh debaty sa podľa neho zvrháva, a preto odporučil mužom, ktorí ju sledujú, aby radšej potešili svoje partnerky.