Po čase to každého chlapa prestane baviť: Kvôli tomu, čo žena robí pri sexe, pri nej žiadny nevydrží

To, čo iným spôsobuje potešenie, je pre ňu nočnou morou. Sex sa stal pre Jillian Currie (26) z anglického Aylesbury rovnako bolestivým zážitkom ako pôrod. A tak vo chvíľach, kedy by si mala užívať chvíle s frajerom, plače od nevýslovného utrpenia.

Celé sa to začalo, keď si dala voperovať vnútromaternicové teliesko, ktoré jej slúžilo ako antikoncepcia. Tesne po tom však začala pri sexe pociťovať silné, trhavé bolesti. Pridal sa výtok, kvôli ktorému musela nosiť extra veľké vložky a meniť si ich niekoľkokrát denne. Keď sa to opakovalo čoraz častejšie, jej telo teliesko neprijalo, a preto navštívila doktora, ktorý ho vymenil za tabletky a neskôr jej antikoncepciu úplne zakázal. Problém sa spočiatku zdal vyriešený, no o tri roky neskôr sa podľa webu Metro len zhoršil.

„Keď sa to začalo, bola som vo vzťahu. Často sme museli prestať, lebo ma to hrozne bolelo. Časom to chlapa prestalo baviť, ja som stratila sebavedomie a stroskotalo to,“ sťažuje sa na nešťastie v láske spôsobené zdravotnými ťažkosťami. Problémom sa stalo miesto medzi vylučovacími a pohlavnými orgánmi mladej ženy. To zvykne prasknúť pri pôrode a spôsobuje hlboké rany.

Jej sa to však stávalo počas každého sexu a spôsobovalo jej to neznesiteľné bolesti. „Vždy, keď si začnem s novým chlapom, viem, že mu budem musieť povedať, že v istých častiach vzťahu je to pre mňa náročnejšie ako u ostatných ľudí.“ Keď lekári zistili, čo jej je, ukázalo sa, že bunky, ktoré majú byť vnútri jej pošvy, sú na povrchu, čo jej pri sexe spôsobuje bolesť a krvácanie.

O svojich skúsenostiach sa rozhodla hovoriť verejne a zbúrať tak tabu, ktoré vo svojom živote cítila. „Ženy ako by boli predurčené trpieť, spoločnosť k ich intímnym problémom pristupuje inak ako u mužov,“ vyhlásila. Svoj príbeh a skúsenosti zverejňuje na blogu, kde sa snaží pomáhať ženám, ktoré sa ocitli v podobnej situácii ako ona.