O poctivosť chceli prísť po svadbe, s týmto však nerátali: Žena už 5 rokov čaká na sex s manželom

Keď sa Courtney Nokesová (26) stretla s Blainom v biblickom spolku, rýchlo sa do seba zamilovali.

Courtney mala vtedy len 16 a Blaine 18, ale spájalo ich veľa spoločného, vrátane náboženskej výchovy. Ako ich vzťah rástol, obaja sa zhodli na tom, že so sexom počkajú, až kým budú zosobášení. Pár však netušil, že sa im milostný život nezačne ani po ich piatom výročí svadby. Courtney má totižto zriedkavý problém nazývaný vaginizmus, ktorý jej pohlavný styk znemožňuje.

"Aj keď moje náboženstvo podporuje sex iba v rámci manželstva, nikdy som nebola nútená do takéhoto spôsobu života a moji rodičia neboli nikdy príliš prísni. Aj tak som sa ale rozhodla zostať pannou až do manželstva. Môj manžel bol tiež panic, takže keď sa nám na prvýkrát nedarilo v posteli, len sme predpokladali, že to bolo preto, že sme neskúsení. Uplynuli však týždne a ja som zistila, že niečo nie je v poriadku," hovorí Country pre portál metro.co.uk.

Už predtým, ako sa pokúsila mať sex, si Courtney všimla, že má ťažkosti aj so zavádzaním tampónu. "Raz som o to dokonca poprosila matku. Bolo to dosť traumatické. Ale nikdy som si nepomyslela, že by to znamenalo, že v budúcnosti nebudem môcť mať styk," dodáva.

Blaine a Courtney sa zasnúbili v júli 2013 a začali plánovať svoju svadbu, ktorá sa uskutočnila v apríli 2014. Ale počas svadobnej noci zistili, že nedokážu mať sex. „Skúšali sme to takmer celú noc, kým som sa naozaj nezačala báť toho, že sa niečo deje," spomína rodáčka z Houstonu v americkom štáte Texas.

Courtney išla navštíviť svojho lekára, ktorý jej povedal, aby pred sexom užila liek proti úzkosti - no ani to nepomohlo. O niekoľko týždňov neskôr, pri hľadaní odpovedí na internete, Courtney narazila na termín vaginizmus a uvedomila si, že príznaky sú totožné s tým, čo prežila.

Nakoniec našla špecializovaného lekára, ktorý ju odkázal na náročnú fyzioterapiu. Bohužiaľ, Courtney považovala terapiu za náročnú a spočiatku ju odmietla.

Ďalšie štyri roky Courtney pokračovala v boji s jej stavom a vyskúšala viacero liečob. Aj niekoľko rokov po svadbe stále nemali s Blaineom sex. "Po celú dobu sme však v emocionálnom vzťahu zostali silní. Vždy bol veľmi nápomocný, nikdy som nezanamenala od neho žiadny nátlak ani som nepostrehla, že by bol netrpezlivý. Museli sme to prekonať spolu, veríme, že to náš vzťah posilnilo," dodáva Courtney, ktorá sa postupnými krokmi posúva v liečbe.