Natalie zažíva muky, ktoré by nepriala nikomu: S manželom nemôže mať sex viac ako raz za rok

Počas sexu trpí! 35-ročná žena zažíva pri milovaní so svojím manželom neskutočnú bolesť a dokáže to pretrpieť len raz za rok.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

V roku 2018 diagnostikovali bývalej zdravotnej asistentke Natalie Bricker poruchu genitálneho vzrušenia, uvádza portál Metro. Ide o stav, ktorý spôsobuje silnú bolesť v oblasti panvy pri každom vzrušení. 35-ročná Natalie z amerického štátu Delaware sa kvôli tomuto ochoreniu doslova vyhýba sexu so svojím manželom Robertom Brickerom (38).

Mary trpí nezvyčajnou chorobou: Už len pri použití tampónu prežíva peklo!

V oblasti panvy trpí bolestivými svalovými kŕčmi, ktoré niekedy neustupujú až 4 dni. Jej stav je taký vážny, že v niektorých prípadoch nie je schopná chodiť a je doslova prinútená preležať celé dni v posteli. Natalie zažíva spontánne genitálne vzrušenie najmenej raz denne, kvôli čomu zažíva neskutočné muky.

Napriek bolesti však Natalie máva sex so svojím manželom aspoň raz ročne, pretože sa obáva, že to môže mať vplyv na ich manželstvo. „Kedykoľvek sa vzruším, moje telo prejde do bojového alebo letového režimu. Bolesť sa zhoršuje a zhoršuje. Dokonca aj chôdza je bolestivá. Je to ťažké, pretože sa cítite vzrušení a chcete s tým niečo urobiť, ale keď to urobíte, bolesť je strašne intenzívna,“ sťažuje sa Natalie.

„Môj vzťah s manželom je ťažký a cítim sa v ňom veľmi neistá. Keďže nemáme styk, často som neistá, či by ma dokázal podviesť alebo nie. Je dobrý človek, oženil sa so mnou, aj keď vedel, aké problémy mám a aká obrovská prekážka to pre sex predstavuje. Bolí to a cítim sa, akoby ma prešlo nákladné auto,“ zverila sa so svojím problémom 35-ročná Natalie.

Verí, že jej problémy sa začali v roku 2002, kedy bola účastníčkou dopravnej nehody. Tvrdí, že si vtedy poranila pudendálny nerv, ktorý je zodpovedný za prenos správ z vonkajších genitálií. Kvôli bolestiam bola dokonca prinútená vzdať sa práce opatrovateľky. „Bola som vyčerpaná a silnú bolesť som mala zakaždým, keď som potrebovala ísť na veľkú potrebu. V práci som musela brať silné lieky proti bolesti a zo strachu som trpela úzkosťou. Začala som mať záchvaty paniky,“ zdôveruje sa Natalie.

Od strašnej diagnózy podstúpila niekoľko ošetrení, ktoré by jej mali pomôcť. Jej stav sa o niečo zlepšil a v týchto chvíľach dokáže chodiť aspoň na prechádzky. Sníva o rodine, ale tvrdí, že chronický stav jej cestu k rodičovstvu veľmi sťažuje. „Oženil som sa s Natalie, aj keď som vedel, že budeme mať tieto problémy. Som večný optimista. Mám ju veľmi rád a nechcel som sa vzdať príležitosti byť s ňou navždy,“ dodal jej manžel Robert.