Speváčka Leona Lewis rok po svadbe prezradila, že si chce adoptovať dieťa: Dojímavý dôvod

Anglická speváčka Leona Lewis by si chcela adoptovať dieťa.

Pre 34-ročnú interpretku je to záležitosť blízka jej srdcu, no zatiaľ je to otázka budúcnosti. ,,Moja mama vyrastala v detskom domove, takže to bolo vždy niečo, čo som chcela urobiť a čo je blízke môjmu srdcu," povedala pre magazín Closer. Ako ďalej uviedla, s manželom, choreografom Dennisom Jauchom, plánujú mať aj vlastné deti. ,,Chceli by sme mať deti aj biologicky, ale uvidíme. Teraz si len užívame štádium novomanželov," dodala.



Lewis sa s manželom zoznámila, keď Jauch pôsobil v sprievodnej tanečnej skupine na speváčkinom turné, a pár tvoria od roku 2010. Zosobášili sa vlani v júli v talianskom Toskánsku.

Leona Lewis sa preslávila v roku 2006, keď vyhrala tretiu sériu britskej speváckej súťaže The X Factor. Držiteľka troch nominácií na ceny Grammy má na konte päť štúdiových albumov - Spirit (2007), Echo (2009), Glassheart (2012), Christmas, with Love (2013) a I Am (2015). K jej najväčším hitom patria skladby A Moment Like This, Bleeding Love, Run, Better In Time či Happy.