Nevidiaca Marta (59) prišla o milovaného manžela: Do liečebne odišiel po svojich, vrátili mi ho mŕtveho!

Strašná rodinná tragédia. Nevidiaci Marián († 63) išiel do plešiveckej psychiatrickej liečebne, aby si podľa slov manželky Marty (59) odvykol od závislosti od cigariet. Pobyt síce prežil, ale po prevoze do rožňavskej nemocnice vydýchol naposledy.

Rovnako nevidiaca vdova tvrdí, že hoci na odvykačku prišiel po svojich, postupne stratil orientáciu, mal preležaniny a po kŕmení v nemocnici sa udusil stravou. Zúfalá žena žiali za láskou svojho života a zvažuje podanie sťažnosti na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou proti obom zdravotníckym zariadeniam.

Aj keď k úmrtiu došlo ešte v decembri, nešťastná vdova Marta sa so stratou muža nevie vyrovnať a čoraz viac je presvedčená o zlyhaní zdravotníkov. „Od októbra bol v liečebni, pretože nevedel prestať fajčiť. Skúšal elektronické cigarety, no nedokázal sa zbaviť tohto zlozvyku. Išiel tam na vlastných nohách a v dobrom stave, no na začiatku decembra už aj s preležaninami ho museli súrne preložiť do rožňavskej nemocnice, kde sa na druhý deň udusil pri jedení a zomrel,“ so smútkom v hlase vraví jeho nevidiaca manželka.

Zvažuje podanie sťažnosti

Zúfalá Marta vraví, že pri návštevách v liečebni manžel postupne strácal prehľad, bol dezorientovaný a stále sa pýtal na ich malú dcéru, ktorá má už 24 rokov. „Prekonal tam síce zápal priedušiek, ale nevedel v podstate už ani sedieť na posteli. Vyzeral ako predávkovaný tabletkami, nedokázal odpovedať na otázky. Keďže stav sa mu zhoršil, skončil v rožňavskej nemocnici, kde po kŕmení personálom došlo k jeho duseniu a následne zomrel,“ pripomenula Marta, ktorá sa odvtedy trápi a hľadá odpoveď na otázku, prečo vlastne prišla o manžela.

Liečebňa: Starostlivosť vola adekvátna

„Hoci aj on bol nevidiaci, mohol ešte žiť. Neviem sa s tým vyrovnať. Nie je normálne, že manžela za pár týždňov doslova zničili.Dostal takú stravu, že mu mäso zabehlo a udusil sa. Preto teraz zvažujem podanie sťažnosti za nedostatočnú alebo nesprávnu zdravotnú starostlivosť,“ uzavrela nešťastná Marta.

Nový Čas k prípadu oslovil aj plešiveckú psychiatrickú liečebňu. „Pacient bol hospitalizovaný na odporúčanie ambulantného psychiatra,“ reaguje na obvinenia vdovy riaditeľ Psychiatrickej liečebne Samuela Bluma v Plešivci Pavol Džodla a pokračuje: „Tzv. odvykačka fajčenia je nezmysel, lebo nič také nerobíme, no je pravda, že pacient sa neustále domáhal fajčenia. V novembri bol liečený na zápal priedušiek a počas tejto doby sa mu na pätách vytvorili preležaniny. Trpel aj cukrovkou. Jeho pobyt v našej liečebni nijako nesúvisí s jeho úmrtím v nemocnici. Starostlivosť oňho bola adekvátna, naša liečebňa je dobre hodnotená pacientmi i príbuznými pre poskytovanú starostlivosť.“

„Pacient bol prijatý do nemocnice zo psychiatrickej liečebne pre dekubity a s ťažkým rozvratom vnútorného prostredia. Ihneď sa začalo s komplexnou ošetrovateľskou starostlivosťou. Dňa 7. decembra 2019 došlo počas kŕmenia pacienta k náhlemu zastaveniu dýchania pri aspirácii potravy do pľúc. Okamžite bola započatá intenzívna liečba a pacient bol preložený na oddelenie anestéziológie. Žiaľ, napriek komplexnej terapii a enormnej snahe lekárskeho tímu došlo k multiorgánovému zlyhaniu. Išlo o chronicky chorého polymorbídneho pacienta s dlhodobými vážnymi, život ohrozujúcimi diagnózami,“ uviedla Jana Fedáková, hovorkyňa Sveta zdravia, pod ktorý rožňavská nemocnica patrí.