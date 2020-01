Silné priznanie Slovenky: Slová vážne chorej ženy by si mal vziať k srdcu každý

Pravdivé slová! Žena, ktorá ochorela na rakovinu, sa snaží prehovoriť do duše tým, ktorí majú v živote to najdôležitejšie - zdravie.

Príbeh Slovenky, ktorý sa objavil na Priznaniach žien na Facebooku, prebudilo v ľuďoch veľa empatie. Žena krásne opísala to, čo si možno ani veľa zdravých ľudí neuvedomuje. Prečítajte si slová, ktoré stoja za zamyslenie.

"Krásny deň prajem. Síce nemám veľa rokov, no aj tak je môj život zrejme na konci. Som onko pacient. A to v štádiu, ktoré je zrejme nezvratné. Nepíšem sem ale preto, aby som sa ľutovala. Chcem sa len podeliť o pár mojich postrehov.

Človek si úplne neuvedomuje, že raz odtiaľto odíde, pokým nestojí tvárou v tvár smrti. Všetci poznáme tie frázy o tom, že žijeme len raz a že si každý deň máme užívať, akoby to mal byť náš posledný. A aj napriek tomu sa obmedzujeme. Neustále sa pozeráme na to, čo si o našich životoch budú myslieť iní. Stále sa vraciame do minulosti a prehrávame si situácie, ktoré už aj tak nevieme zmeniť. Inokedy stále myslíme na to, čo bude zajtra. Či to a tamto bude to správne rozhodnutie. Ale zabúdame žiť teraz a tu. V prítomnosti. Pretože život sa neodohráva včera a ani zajtra. Život sa deje dnes. Presne teraz, keď si čítaš tieto riadky. Žiješ ho ty. Tvoj život by mal byť o tebe a tvojich rozhodnutiach. Pretože raz príde čas, kedy budeš aj ty na mojom mieste a rovnako tak budeš rozmýšľať nad tým, prečo si vtedy nespravila to, čo chcelo tvoje srdce.

Jedného dňa príde deň, keď budeš mať pred sebou to neznámo, ktorému sa nikto nevyhne a za sebou seba, svoj život, svoje rozhodnutia a skutky. Zrazu ti všetko bude pripadať inak. Pochopíš veci, ktoré bolo ťažké pochopiť. Prehodnotíš všetko, čo bolo a čo sa stalo a uvidíš, čo bolo skutočne dôležité a malo zmysel. Tie najväčšie problémy ti zrazu začnú pripadať ako úplné malichernosti a všetkým ľuďom, ktorých nejako zranilo tvoje správanie, sa chceš ospravedlniť a naopak, všetkým ľuďom, ktorí ublížili tebe, zrazu odpustíš.

Každému z vás prajem, aby ste videli to dôležité ešte počas života. Aby ste nepremrhali čas, ktorý sa dá vždy zmysluplne využiť. Aby ste našli svoj zmysel bytia čo najskôr. A hlavne, aby ste si otvorili srdcia ešte dnes."

Priznanie ženy Slovákov rozcítilo, v stovkách komentároch jej piali uzdravenie a vyjadrili obdiv. "Presne takýto život žijeme - uponáhľaný, aby sme všetko stihli. Zastaví nás väčšinou choroba alebo takáto vážna diagnóza, ale netreba sa vzdávať, treba bojovať do konca. Držím palce, skoré uzdravenie," napísala Viera.

"Pracujem na onkológii. Denne vidím, ako sa ľuďom krátia dni, odchádzajú ich sny... Ste silná osobnosť, prajem vám odvahu a hlavne veľa síl bojovať," reagovala Júlia.

"Veľa sily prajem a ďakujeme za tú silu, ktorá ide z vašich slov," komentovala Monika.

"Tiež som bývalá onko pacientka, no mala som šťastie, že som sa z toho vyhrabala a nemala až taký zlý druh rakoviny. Všetko, čo píšete, je pravda. Úplne s vami súhlasím. Držte sa a veľa síl prajem," napísala Veronika.