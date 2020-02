Emmu pred svadbou šokoval pohľad na svoj rodný list: Odhalila pikantnú aféru, ktorú celá rodina tajila

Keď Emma Cooper (38) z anglického mesta Rochester kompletizovala v roku 2010 svoje dokumenty kvôli chystanej svadbe, krvi by sa v nej nedorezal.

V kolónke otec totiž nebolo uvedené žiadne meno. Vyrastala pritom s milujúcim otcom Rayom, ostatní traja súrodenci si ju dokonca doberali, že je jeho obľúbená. Keď mala 16 rokov, zabil sa pri nehode na motorke. Záhadný rodný list vyplavil na povrch pochybnosti, ktoré Emma celý život potláčala. Hoci svojho otca milovala, nevidela medzi sebou a ním žiadnu podobnosť. Jej svetlá pokožka a vlasy boli v kontraste s jeho olivovou kožou a čiernymi vlasmi. Žena sa obrátila na svoju mamu Frances a tá prázdne miesto v rodnom liste vysvetľovala tým, že v čase jej narodenia boli s Rayom rozídení. Emmu to však nepresvedčilo.

Avšak až minulý rok nabrala odvahu a spravila si DNA test za 79 libier. Presvedčila k tomu aj svoju sestru. Test ukázal, že majú len jedného spoločného rodiča. Emma sa obrátila na svoju tetu, ktorá po rokoch vyzradila rodinné tajomstvo. Jej mama sa ako tridsiatnička vyspala s len 18-ročným mladíkom Trevorom. Ten žil pritom na rovnakej ulici, na ktorej Emma celé roky vyrastala. Teta priznala, že to celá rodina vedela, ale dohodli sa, že to bude tajomstvo. Emma sa rozhodla svojho otca vypátrať. ,,Bola som vydesená. Bude to dobrý človek? Nebude to nejaký čudný pijan?“ vírilo jej v hlave.

Trevor bol potešený, že sa mu ozvala. Keď sa stretli, ihneď zbadala podobnosť v jeho modrých očiach. ,,Z ničoho nič mám rodiča, ktorý je ako ja – máme rovnaké plemeno psa, páčia sa nám rovnaké autá, radi chodíme plachtiť. Ešte nám aj chutia rovnaké mizerné vína. Je to úžasné,“ smeje sa Emma. ,,O veľa spoločného času sme prišli. Čakal som, že ma vyhľadá, keď bude mať tak 14 až 16 rokov. Teraz dúfame, že spolu strávime dovolenky a veľa času na lodi,“ cituje Mirror Trevora. Emmu prijala aj jeho rodina a ona dokonca túži po tom, zopakovať si s manželom svadobný obrad – aby ju tentoraz mohol viesť k oltáru jej otec.