Rady pre ľudí s priemernými platmi: Ako najlepšie investovať vaše peniaze?

Väčšina Slovákov stále odkladá svoje úspory do klasických sporiacich produktov. Úroky na nich sú v posledných rokoch blízke nule, takže nezarobia nič.

Rastie však aj počet ľudí, ktorí siahajú po rôznych investičných možnostiach. Tie prinášajú vyšší zisk, ale väčšinou s vyšším rizikom. Najčastejšie sú to podielové fondy. Koľko môžete zarobiť, keď takto každý mesiac investujete niekoľko desiatok eur? Odborník upozorňuje, čomu by ste sa mali radšej vyhnúť.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Podľa zistení odborníkov na financie a investovanie z Partners Investments a agentúry Focus záujem o vyššie zhodnocovanie úspor formou investovania stúpa. „Stále viac Slovákov začína investovať. Počet investujúcich Slovákov rastie z roka na rok. Minulý rok investovalo približne 12 % Slovákov, z toho 4 % do podielových fondov. V tomto roku už 18 % Slovákov tvrdí, že investujú. Nárast je, zdá sa, primárne spôsobený investovaním do podielových fondov (8 %),“ hovorí Maroš Ovčarik, generálný riaditeľ Partners Investments.

Ako zistili v prieskume, viac ako polovica z nás sa do investícií nepúšťa, lebo nemá peniaze. Ďalších 17 % má obavy z tejto oblasti. Na investovanie však nepotrebujete mať tisíce, dokonca ani stovky eur. „Minimálna výška investície do fondov sa môže začať už od 20 €. To znamená, že od tejto sumy si človek napríklad môže nastaviť program pravidelného investovania a mesačne posielať 20 eur,“ vysvetlil Ovčarik. To platí pre podielové, ale aj ETF fondy (fondy obchodované na burze - Exchange Traded Fund).

Otvoriť galériu Pravidelné investovanie Zdroj: Finančný kompas, odvrátené poplatky

Podielové verzus ETF fondy

Najčastejšie investujeme do podieľových fondov, ETF fondy sú u nás pomerne nové. Kým podieľové fondy sú aktívne spravované manažérom, ETF sú viazané na niektorý finančný index. Zásadný rozdiel je ale v spôsobe zdaňovania výnosov. Všetky investície do ETF, ktoré trvajú aspoň jeden rok, sú oslobodené od daní. Výnosy zodielových fondov podliehajú zdaneniu.