Veľký prehľad: Akú minimálnu mzdu majú krajiny EÚ?

Minimálna mzda na Slovensku od začiatku tohto roka predstavuje 580 eur mesačne. Je to veľa alebo málo?

V Európskej únii je 21 krajín, ktoré poznajú tento inštitút. Rozdiely medzi jednotlivými krajinami sú obrovské. Na aké sumy si prídu najhoršie platení zamestnanci na starom kontinente? Keby ste si mohli vybrať, kde chcete pracovať za minimálnu mzdu, ktorú krajinu by ste si vybrali? Ak uvažujete o západe Európy, idete na to správne. Z najnovších údajov, ktoré zverejnil Eurostat, vyplýva, že najlepšou voľbou by bolo Luxembursko.

Platové minimum v tejto malej krajine dosahuje neuveriteľných 2 142 eur mesačne! Nasledujú Írsko, Holandsko, Belgicko, Nemecko a Francúzsko. V každej z týchto krajín zamestnanec musí dostať vyše 1 500 eur. Asi nikoho neprekvapí, že na opačnom konci rebríčka sa nachádzajú iba krajiny strednej a východnej Európy. Slovensko obsadilo 15. z 21 miest, Česko či Maďarsko sú až za ním.

„Priepastný rozdiel medzi starými členskými štátmi a novými potvrdzuje to, že najvyššia minimálna mzda v EÚ je takmer sedemkrát vyššia ako tá najnižšia,“ reaguje Martina Nemethová z Konfederácie odborových zväzov SR (KOZ SR).

Platy, ale aj ceny

Na západe sú vyššie nielen platy, ale aj ceny. Porovnanie samotných minimálnych miezd preto nie je úplne objektívne. Po zohľadnení cenových hladín v jednotlivých krajinách je najvyššia minimálna mzda viac ako 3-krát vyššia ako tá najnižšia.

„Rozdiely v minimálnych mzdách v členských štátoch EÚ sú po zohľadnení rozdielov v cenovej hladine podstatne menšie ako vlani. Minimálna mzda v štátoch s nižšími cenami sa pri vyjadrení parity kúpnej sily relatívne zvýšila a, naopak, v štátoch s vyššími cenovými hladinami je relatívne nižšia,“ povedala analytička Slovenskej sporiteľne Lenka Buchláková.

Na čo všetko to má vplyv?

- výška mzdy zamestnanca závisí aj od stupňa náročnosti vykonávanej práce

- Zákonník práce rozlišuje 6 stupňov náročnosti, ktoré sú určitým násobkom minimálnej mesačnej mzdy (MMM)

2. Výška príplatkov za prácu v noci aj cez víkend

- sadzby niektorých mzdových zvýhodnení sú určitým percentom minimálnej hodinovej mzdy (MHM)

- minimálna hodinová mzda v roku 2020 je 3,333 €

40% - z MHM je všeobecný príplatok za prácu v noci (1,33 €)

50% - z MHM je všeobecný príplatok za prácu v sobotu (1,67 €)

100% - z MHM je všeobecný príplatok za prácu v nedeľu (3,33 €)

3. Nárok na daňový bonus pre dieťa

- jednou z podmienok nároku sú celoročné príjmy aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy (tento rok 3 480 €)

- rozlišuje sa bonus na dieťa do 6 rokov a bonus na dieťa nad 6 rokov

545,52€ - tento rok si na jedno dieťa do 6 rokov môžete uplatniť 545,52 € a na jedno staršie dieťa 272,76 €

Bude to 60% priemerného platu?

Vládna koalícia Smer, SNS a Most-Híd vlani v októbri presadila návrh, aby od roku 2021 minimálna mzda zodpovedala 60 percentám priemernej mzdy v predminulom roku. Zatiaľ nie je jasné, koľko eur by to predstavovalo. Výška priemernej mzdy v roku 2019 bude známa o niekoľko týždňov. Inštitút finančnej politiky pri ministerstve fi nancií odhaduje, že to bude 1 081 eur. To by znamenalo, že platové minimum v roku 2021 bude 649 eur. Hoci zákon je už účinný, ešte nie je isté, či sa tento mechanizmus začne používať.

Nový mechanizmus

zástupcovia zamestnávateľov a zamestnancov rokujú o novej výške minimálnej mzdy od 1. apríla

ak sa dohodnú do 15. júla, dohodu predložia ministerstvu práce

ak sa nedohodnú do 15. júla, tripartita prerokuje ich návrhy do 31. augusta

ak sa sociálni partneri nedohodnú ani v tejto lehote,nová minimálna mzda sa určí na základe zákona

nová minimálna mzda zo zákona predstavuje 60 % priemernej mzdy v hospodárstve za predminulý rok

Priepastné rozdiely

Martina Nemethová, hovorkyňa KOZ SR

- Krajiny východnej Európy majú výrazne nižšiu mzdovú úroveň ako krajiny západnej Európy, pričom tento rozdiel je významný najmä medzi starými členskými štátmi a novými. Do súčasnosti medzi nimi zostáva priepastný rozdiel a nové členské štáty sa k starým približujú len veľmi pomaly. Priepastný rozdiel medzi starými členskými štátmi a novými potvrdzuje to, že najvyššia minimálna mzda v EÚ je takmer sedemkrát vyššia ako tá najnižšia.