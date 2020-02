Tréner Norbert Hrnčár bol aj po vysokej výhre kritický: Vieme hrať aj lepšie

V prvom jarnom kole Fortuna ligy prevalcoval AS Trenčín michalovského súpera.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

"Vieme aj chceme hrať ešte lepšie. Výsledok je prikrášlený, taká čerešnička, ale boli aj fázy v zápase, ktoré je potrebné vylepšovať," uviedol Norbert Hrnčár na pozápasovej tlačovej konferencii, ktorú AS Trenčín zdieľal na svojej facebookovej prezentácii.

Na otázku, čo konkrétne by chcel zlepšiť na výkone svojich hráčov, bývalý stredopoliar a dvojnásobný reprezentant Slovenska odpovedal: "Vzadu to bolo celkom solídne, veľa sme Michalovciam nedovolili. Vždy je však čo zlepšovať. Mrzí ma náš inkasovaný gól po štandardnej situácii. Vtedy by mali byť všetci hráči koncentrovaní a zrejme neboli. Také lacné góly by sme nemali dostávať."

Trenčín sa v neúplnej tabuľke Fortuna ligy v neukončenom 19. kole posunul na piatu priečku y polepšil si v boji o prvú šestku. Michalovce klesli na priebežné ôsme miesto z piateho.

"Nemyslel som na to, aby sme preskočili súpera v tabuľke. Chcel som len, aby sme víťazne vstúpili do sezóny. Dnes sme si to všetci užili - hráči na ihrisku aj trenčianski fanúšikovia. Zápas sa však už skončil a my musíme myslieť na to, čo príde. Dnešným výsledkom sa nesmieme dať oklamať a naďalej sa poctivo pripravovať na každý zápas," uzavrel Norbert Hrnčár.

Michalovský tréner Jozef Majoroš ml. podotkol, že bez zdravej agresivity v osobných súbojoch sa nedá vyhrať zápas na ligovej úrovni. "Pôsobili sme naivne. Nedá sa uspieť bez toho, aby sme boli agresívni a nevyhrali jeden súboj. V tom bol najväčší rozdiel. Musíme zdvihnúť hlavy a v ďalších troch zápasoch ešte zabojovať o prvú šestku. S takýmto výkonom a prístupom to však nedokážeme," povzdychol si Majoroš.