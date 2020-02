Kauza zmenky: Písmoznalec obhajoby kritizuje Strakovej posudok

Český písmoznalec Milan Nouzovský sa domnieva, že sa nedá objektívne rozhodnúť o dobe podpisu na zmenkách TV Markíza. Robil kontraposudok pre prácu znalkyne Eriky Strakovej. Navrhla ho obhajoba obžalovaných.

"Nemohol som dôsledne preskúmať jej závery. Zoznámil som sa s jej posudkom, ale nemohol som preskúmať jej závery, pretože som nemal rovnaký porovnávací materiál ako ona," uviedol Nouzovský. Dodal však, že za svoju prax nezažil, že by znalec stanovil dobu vyhotovenia podpisu jednoznačne.

Posudok znalca Nouzovského má štyri strany, Strakovej posudok ich má stovky. Straková tvrdí, že podpisy Pavla Ruska sú minimálne z roku 2013. Jednoznačne vylúčila, že by boli z roku 2000, ako hovorí obžalovaný Pavol R. Ten jej výpoveď spochybnil aj tým, že sa bežne podpisoval dvojako. Argumentoval, že keď Markíza v 90. rokoch získavala na popularite, tak to od neho žiadali fanúšikovia, ktorí jeho pôvodný podpis nevedeli identifikovať. Obžalovaný Marian Kočner považuje posudok Strakovej za vágny a neurčitý. Vedúca právneho oddelenia Markízy Lucia Tandlich si myslí, že znalecký posudok jednoznačne preukazuje spáchanie trestných činov, a to falšovanie zmeniek a marenie spravodlivosti.

Obžalovaní Marian Kočner a Pavol Rusko podľa obžaloby prokurátora po vzájomnej dohode s obvineným Štefanom Ágh, ktorého trestná vec bola vylúčená na samostatné konanie, vyhotovili štyri sfalšované zmenky. Mali ich predložiť ako prílohy na vydanie platobných rozkazov. Marian K. je obžalovaný i z objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka a v kauze spoločnosti Gatex z porušovania povinností pri správe cudzieho majetku. Pavol R. je obžalovaný z objednávky vraždy Sylvie Klaus-Volzovej.