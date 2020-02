Do Číny smeruje ďalšia pomoc: WHO tam vysiela medzinárodný tím expertov

Do Číny, ktorá bojuje s epidémiou nového koronavírusu, v pondelok alebo v utorok vyrazí šéf tímu medzinárodných odborníkov, ktorí skúmajú šírenie vírusu. Vyhlásil to v sobotu generálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Šéf tímu odíde v predstihu a ostatní členovia ho budú nasledovať, dodal Ghebreyesus. Na otázku, či súčasťou tímu budú zástupcovia z amerického Centra pre kontrolu chorôb (CDC), odpovedal, že WHO v to dúfa, informovala agentúra Reuters. Šéf Svetovej zdravotníckej organizácie na tlačovej konferencii zloženie medzinárodného tímu nijako ďalej nekomentoval a takisto neuviedol detaily o ceste. Povedal len, že WHO "všetko zverejní, len čo to bude možné". Podľa WHO v sobotu počet úmrtí po nakazení novým koronavírusom v pevninskej Číne stúpol na 723. Choroba si tak najskôr vyžiada viac obetí, než tomu bolo u epidémie SARS v roku 2002 až 2003, kedy zomrelo celkom 774 ľudí. Počet prípadov nákazy v pevninskej Číne vzrástol na 34 598, dodala WHO. Podľa jedného z najväčších expertov WHO na mimoriadne udalosti Mikea Ryana sa za posledné štyri dni počet prípadov novo nakazených v provincii Chu-pej, ktorá je epicentrom nákazy, stabilizoval. Každý deň pribudlo približne rovnaké množstvo nakazených. "To sú dobré správy. Zrejme ide o reakciu na kontrolné opatrenia, ktoré boli zavedené. Ale majme na pamäti, že zároveň existuje množstvo podozrivých prípadov, ktoré je potrebné ešte otestovať, uviedol Ryan. "Nie je to pokles (počtu prípadov)," dodal. Čínsky aktivista odhaľoval nedostatky nemocníc v boji proti vírusu: Zmizol, rodina o ňom nemá žiadne informácie