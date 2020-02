Zúfalá Slovenka hľadá zatúlaného psíka: Filipko najskôr prišiel o paničku, teraz sa stratil!

Hľadajú ho všetci. Psík Filipko sa stratil ešte 23. januára a jeho pani je už zúfalá. Najhoršie je, že sa môže niekde túlať s nevyliečeným zranením.

Ak o Filipkovi niečo viete, informujte nás na tip@novycas.sk!

Filipko pred časom prišiel o svoju pani, o psíka sa starala dcéra majiteľky, avšak pri nešťastnej náhode sa psík stratil. Filipko sa stratil 23. januára a naposledy bol videný pri galérii Danubiana v bratislavskej mestskej časti Čunovo.

"Tam ho zbadala slečna a autom na blikačkách sa ho snažila dostať z cesty. Žiaľ, nie všetci sme ohladuplní vodiči a jeden takýto ju predbiehal, pričom Filipa dvakrát ťukol, predným a zadným kolesom. Filipka sa slečna snažila potom chytiť pri Vodárenskej budove, už ho skoro mala, no ušiel do lesa," opísala čitateľka, ktorá prosí dobrých ľudí o pomoc pri hľadaní.

"Dievčatá ho hľadali hodiny a hodiny v teréne, hľadali ho psovodi, ženy, ktoré sa už psov nahľadali, no bezúspešne. Rozvešali sa plagáty, no nikto sa neozval, že ho má, nepomohlo ani hromadné zdieľanie na Facebooku," povedala čitateľka. Tá vyjadrila obavy, že psíka možno niekto našiel, no nedostalo sa k nemu, že je hľadaný.