Neobyčajný príbeh psíka z útulku! Česká mamička sa v noci zobudila na kňučanie: Nero zachránil dcérke život

Neuveriteľný príbeh, ktorý pohladí srdcia každému milovníkovi zvierat. Hovorí o krásnom pute, ktoré sa vytvorilo medzi bábätkom a psíkom z útulku.

Na neuveriteľný príbeh z Česka nás upozornil čitateľ. Toho to dojalo až k slzám. Na Facebook českého útulku Dětmarovice sa ozvala mamička malej princeznej, ktorá si domov zaobstarala psíka práve z tohto útulku. Hoci majú mnohí ľudia predsudky pred krížencami pitbulla, ona by už svojho psíka Nera nevymenila za nič na svete.

Neobyčajný vzťah medzi psíkom a jej dcérkou si začala mamička všímať hneď potom, ako sa tí dvaja spoznali. "Na konci roka 2018 sa nám narodila dcérka, už v pôrodnici si často ublinkávala a potom sa dusila. Nero ju hneď od prvého dňa strážil ako oko v hlave, k postieľke nikoho bez môjho dozoru nepustil," priznala mamička.

"V noci, keď mala dcéra len 7 dní a spala vedľa našej postele vo svojej postieľke, ma prebudilo kňučanie a šialené otrasy postieľky. V polospánku som odohnala Nera, aby ju nechal, pozrela som sa do postieľky na dcéru a videla som, že je celá modrá a fialová," porozprávala o hroznom zážitku, ktorý mal však dobrý koniec.

"Vzala som ju do náručia bruškom nadol, z pusinky jej vytiekli sliny a zase sa nadýchla. Teraz má dcérka 13 mesiacov a sú to veľkí kamaráti. Nedokážem si predstaviť, čo by sa dialo, keby sme Nera nemali a tú noc by ma nezobudil. Budem mu navždy vďačná," zakončila nádherný príbeh psej lásky mamička.