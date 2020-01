Chovateľ dal sučku na adopciu kvôli jej výzoru: Fotky psíka, ktorý konečne našiel domov, sú hitom

Štvorročnú sučku odvrhol chovateľ kvôli "čudnému" výzoru. Dal ju na adopciu, lebo ju nemohol predať.

Príbeh huskyho Jubilee je smutný aj dojímavý zároveň. Na jednej strane demonštruje, akí sú niektorí ľudia povrchní, na druhej strane je, chvalabohu, dôkazom, že existujú stále ľudia, ktorým na vlastnej predstave o dokonalosti nezáleží.

Štvorročnú sučku Jubille dal na adopciu chovateľ, pretože si myslel, že jej vzhľad je príliš "čudný" na to, aby ju predal, píše boredpanda.com. Vďaka útulku pre psíkov sa príbeh Jubilee stal virálnym na Facebooku, a dostal sa tak aj k ľuďom, ktorí ňou neopovrhli. "Mám rada iných psov, ale mačky nemám rada. Milujem ľudí, ale som trochu plachá, pretože ľudia sa väčšinou smejú na tom, ako vyzerám. Nechce niekto vtipne vyzerajúceho huskyho? Priala by som si, aby som mala vlastnú rodinu, ktorá by ma milovala, aj keď nie som pekná," znel inzerát, ktorý na Facebooku chytil psičkárov za srdce a získal takmer 50-tisíc zdieľaní.

Sučka oslovila až 150 ľudí, ktorí si ju chceli osvojiť. Napokon jej spomedzi nich útulok vybral vhodného kandidáta - rodinu, ktorá si už raz z tohto útulku psíka adoptovala. Noví majitelia jej dokonca založili profil na Facebooku, aby ľudia videli, ako sa jej v novom domove darí. :-)