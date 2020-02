Vo Vysokých Tatrách rozhodla porota o prerozdelení grantov: Tieto projekty dostali zelenú

O grant z projektu Pre lepší život v meste Vysoké Tatry sa v tomto roku uchádzalo 28 projektov.

Finančnú podporu dostane osem z nich, prerozdelených tak bude viac ako 20-tisíc eur. Peniaze pôjdu na šport, lepšie podmienky pre aktivity deti aj kultúru.

Vo Vysokých Tatrách vďaka grantovej schéme pribudnú napríklad totémy, umiestnené budú pri viacerých pamiatkach. Okoloidúcim ozrejmia historické hodnoty daných objektov, text na nich bude v slovenskom a anglickom jazyku. Pôjde o asi 150 centimetrov vysoký masív z dreva, umelecky opracovaný, za použitia ornamentov z prírody, histórie a ľudovej kultúry goralov. Na tomto projekte plánuje občianske združenie Tatranský parlament spolupracovať s pobočkou Krajského pamiatkového úradu v Spišskej Sobote a lokálnymi znalcami historických pomerov. Za grantovým programom je spoločnosť Tatry mountain resorts (TMR).

Všetkých osem projektov vybraných v rámci druhého ročníka grantovej schémy by malo byť zrealizovaných počas tohto roka. Do Tatier tak vďaka grantu pribudnú aj výstroje na bežecké lyžovanie pre deti, časomiera pre lyžiarsky klub, dvojsedadlové sane či altánok v Materskej škole vo Vyšných Hágoch. Pri osade Tatranská Polianka upravia športový areál a trate pre beh na lyžiach. Deti z tatranských škôl sa dočkajú svojich vlastných štartovacích čísel. „Som rada, že uspeli aj projekty, ktoré sú určené pre deti. Deti sú nielen budúcnosťou nás, ale aj celých Tatier. Ak ich teraz podporíme napríklad v ich športovej činnosti, verím, že si to v sebe zachovajú a budú to aj naďalej rozvíjať,“ povedala Zuzana Hlavatá z oddelenia regionálnej politiky a cestovného ruchu na Mestskom úrade vo Vysokých Tatrách.

Víťazné projekty vyberala porota zložená zo zástupcov mesta, nezávislých autorít a spoločnosti TMR. Najviac jej členov očaril projekt s názvom Kyslíkovci, ktorý zároveň dostal aj najviac hlasov. Prostredníctvom handrových bábik, Kyslíkovcov, chce občianske združenie Tatranskí Kyslíkovci opäť prilákať deti do prírody, naučiť ich všímať si svoje okolie, ochraňovať prírodu, správne sa v nej pohybovať a pomáhať jeden druhému. Žiaci zo ZŠ Vyšné Hágy od roku 2017 píšu o Kyslíkovcoch príbehy a básne, berú ich so sebou na exkurzie a výlety, v spolupráci s nosičskou legendou Martinom Maličkým vznikli nádherné fotografie Kyslíkovcov na cestách. Cieľom je vydať ich v knižnej podobe, ktorá bude slúžiť aj ako didaktická pomôcka. „Vyzerá to ako veľmi zmysluplný projekt, ktorý má ambíciu pomáhať deťom,“ vysvetlil Lukáš Brodanský, obchodno-marketingový manažér horského strediska Vysoké Tatry.

Cieľom grantového programu Pre lepší život v meste Vysoké Tatry je zlepšiť život komunity, či skrášliť prostredie mesta Vysoké Tatry. Vlani, v prvom ročníku grantovej schémy sa o podporu v stanovenom termíne uchádzalo 23 projektov, z ktorých grantová komisia vybrala deväť. Projekty boli podporené sumou vo výške 19 930 eur, týkali sa oblasti športu, kultúry aj mládeže.