Smrtiaci koronavírus zabil už 82 ľudí: Francúzsko chystá evakuáciu z Wu-chanu

Francúzsko predpokladá, že svojich občanov z čínskeho Wu-chanu evakuuje v polovici tohto týždňa. Povedal to v pondelok francúzsky minister zahraničia Jean-Yves Le Drian. Jeho námestník podľa agentúry AFP dodal, že na palube evakuačných lietadiel bude tiež niekoľko občanov iných európskych krajín.

Vo Wu-chane, odkiaľ sa šíri koronavírus, sa zdržiavajú mimo iného štyria Česi. Premiér Andrej Babiš v pondelok povedal, že Česko rokuje o pomoci s evakuáciou dvoch z nich práve s Francúzskom.

"V spolupráci s ministerstvom vnútra, zdravotníctva a obrany pripravujeme leteckú repatriáciu našich občanov," povedal Le Drian. Dodal, že predpokladá, že by sa Francúzi z Wu-chanu mali evakuovať "v polovici týždňa". V súčasnosti podľa neho v meste na západe Číny niekoľko tímov hľadá tých francúzskych občanov, ktorí sa chcú vrátiť do vlasti. Po návrate do Paríža podľa šéfa francúzskej diplomacie bude všetkých evakuovaných čakať dvojtýždňová karanténa. S tou musia pred cestou do Francúzska písomne ​​súhlasiť.

Podľa námestníka ministra zahraničia Jeana-Baptista Lemoyneho sa v rámci evakuácie dostane do Francúzska aj "určitý počet Európanov". Detaily o ich národnosti ale neoznámil. Babiš v pondelok uviedol, že Česko práve s Francúzskom rokuje o evakuácii dvoch českých študentov z Wu-chanu. Podľa ministra zahraničia Tomáša Petříčka sa česká diplomacia zaoberá otázkou, že by štát evakuáciu zaplatil.

Francúzsko a Británia sú podľa agentúry AFP jedinými dvoma európskymi krajinami, ktoré majú vo Wu-chane svoje konzuláty. Celkový počet Francúzov v meste sa odhaduje na tisíc. Sú medzi nimi študenti aj zamestnanci francúzskych automobiliek Renault a PSA Peugeot Citröen.