Pekelné tempo vo Wu-chane! Robotníci za 4 dni postavili prvú budovu nemocnice: Unikátne VIDEO

Robotníci v čínskom meste Wu-chan, odkiaľ sa šíri nový druh koronavírusu, dokončili po štyroch dňoch práce prvú z budov novo vznikajúcej nemocnice.

Kompletné zariadenie má už za necelý týždeň začať slúžiť pacientom nakazeným vírusom 2019-nCoV, ktorý si zatiaľ v Číne vyžiadal najmenej 82 obetí a nakazilo sa ním takmer 3 000 ľudí. Na facebooku to uviedol čínsky vládny Ľudový denník, ktorý zverejnil aj zostrih videa z pokračujúcej stavby.

Výstavba novej nemocnice nazvanej Chuo-šen-šan, ktorá bude zložená z predpripravených stavebných buniek, začala minulý štvrtok. Pôvodne sa hovorilo o tom, že úrady chcú nemocnicu s až 1 000 lôžkami postaviť za šesť dní. Nové zariadenie totiž malo prekonať nemocnicu z Pekingu, ktorá bola v roku 2003 pri epidémii SARS (akútny respiračný syndróm) dokončená za týždeň. Ľudový denník však uvádza, že by hotovú nemocnicu Chuo-šen-šan mala prevziať armáda 2. februára, teda desať dní po začatí prác.

We are racing against time. The 1st building of #Wuhan's #Coronavirus hospital, Huoshenshan hospital, was completed in 16 hours. China Construction which built the hospital is the same company which built the Multan-Sukkor Motorway and the Centaurus. Let’s pray for Wuhan & China! pic.twitter.com/ENgZPO2RS1 — Lijian Zhao 赵立坚 (@zlj517) January 27, 2020 Vo Wu-chane pritom od soboty súbežne vzniká ďalšia nemocnica pomenovaná Lej-šen-šan, ktorá by mala mať kapacitu 1 300 až 1 500 lôžok. Jej dokončenie je plánované na 5. februára. Na obrázkoch a videách zo stavby sú vidieť desiatky bagrov a nákladných vozidiel, medzi ktorými sa pohybujú stovky robotníkov a inžinierov v reflexných vestách. Pracuje sa nepretržite 24 hodín denne, na jednej zmene sa môže podieľať až 2 000 ľudí naraz.

"Čína už v minulosti zvládla dokončiť monumentálne projekty, ako je tento," povedal britskému spravodajskému webu BBC Yanzhong Huang z americkej neziskovej organizácie Rada pre medzinárodné vzťahy (CFR). "Táto autoritárska krajina stojí na spôsobe riadenia zhora nadol. Vie prekonať byrokratické a finančné prekážky a sú schopní uviesť do pohybu všetky (potrebné) zdroje," dodal. Nemocnica postavená v Pekingu v roku 2003 je stále považovaná za najrýchlejšie postavenú na svete. Po týždni prác vyrástlo na predtým prázdnej parcele zariadenie so záchodmi na každom oddelení vybavenom röntgenom či výpočtovým tomografom (CT). V nemocnici bola tiež jednotka intenzívnej starostlivosti a laboratórium. Lekári v nej ošetrili sedminu všetkých nakazených vírusom SARS.