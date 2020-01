Ďalšie podozrenie na koronavírus v Česku! Čínsky turista prechádzal aj cez Bratislavu

Juhočeskí hygienici evidujú jeden prípad podozrenia na koronavírus. Je to čínsky turista. Leží izolovaný na infekčnom oddelení českobudejovickej nemocnice.

Výsledok laboratórneho vyšetrenia vzoriek budú mať hygienici v utorok. ČTK to v pondelok povedala riaditeľka českobudejovickej hygienickej stanice Kvetoslava Kotrbová.

Hovorkyňa holdingu Jihočeské nemocnice Iva Nováková v pondelok ČTK povedala, že kvôli koronavírusu českobudějovická nemocnica žiadne nadštandardné opatrenia zatiaľ neprijala. "Uvidíme, aký bude ďalší vývoj," povedala. Nemocnica obmedzí od 28. januára kvôli chrípkovej epidémii návštevy. Nebudú na ne smieť chodiť deti do 15 rokov, kratšia bude doba návštevy. V nemocnici pravidelne zasadá aj pandemický štáb, ktorý sa okrem chrípky venuje aj koronavírusu.

"Chorý leží na infekcii českobudejovickej nemocnice, dostáva zdravotnú starostlivosť, ale nevieme. V hre je chrípka, iné akútne respiračné ochorenie, musíme pripustiť, že je tam určité riziko aj tejto infekcie, je to možnosť. V tejto chvíli nemáme výsledok, čakáme, či sa nepotvrdí chrípka alebo iný respiračný pôvodca," povedala riaditeľka Kotrbová.

Čínsky turista prišiel do krajiny 26. januára. Išiel z Budapešti, cez Bratislavu, do Viedne, Hallstatt, potom do južných Čiech. Na infekčnom oddelení českobudejovickej nemocnice je od pondelkového rána. "Je izolovaný. Volali nám z hotela, kde bol ubytovaný. My to máme dohodnuté tak, že záchranka k tomu prípadu ide, keď je to čínsky turista, ktorý u nás za posledných 14 dní a menej ochorie. Pacienta odvezie na infekčné oddelenie," povedala riaditeľka. Dodala, že je veľká pravdepodobnosť, že turista má chrípku alebo iné akútne respiračné ochorenie. "Ale pripúšťame aj toto," povedala Kotrbová.

Druhé podozrenie na koronavírus mali juhočeskí hygienici 24. januára, ale po vyšetrení pacienta nákazu vylúčili. Podozrenie na koronavírus sa preveruje aj v Zlínskom kraji. Pacient, ktorý sa nedávno vrátil z Číny, bol prevezený na infekčné oddelenie Uherskohradišťskej nemocnice, kde bude v izolácii. Hajtman Zlínskeho kraja Jiří Čunek (KDU-ČSL) povedal, že pacientom je tridsaťdeväťročný muž, ktorý údajne cestoval sám a z Číny sa vrátil pred 14 dňami.

Dve podozrenia na koronavírus majú moravskoslezkí hygienici. Najprv informovali o Číňanke, ktorá pred 11 dňami priletela z Číny a v tuzemsku u nej prepukol kašeľ a dostala teplotu. Druhým pacientom je Čech okolo 30 rokov, ktorý je v Česku po návrate z Číny už tri týždne, celú dobu má ale zdravotné problémy. S podozrením na koronavírus bola hospitalizovaná tiež žena z Brazílie v pražskej Nemocnici Na Bulovce. Nákaza sa však u nej nepotvrdila. Novým typom koronavírusu, ktorý sa šíri z čínskeho mesta Wu-chan, sa v Číne nakazilo už viac ako 2 700 ľudí. Zatiaľ 81 nakazených zomrelo.