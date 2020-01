Slovenské futbalové kluby si obľúbili prípravu v Turecku: Špionáž Hapala pred Írskom!

Kedysi Vysoké Tatry, dnes najmä zahraničie! Slovenské futbalové kluby rokmi radikálne zmenili destinácie zimnej prípravy.

Žiaden sneh, mráz, vesty s pieskom a nebezpečné terény. Kluby sa uchyľujú do známych letovísk s vyššími plusovými teplotami, kvalitnými ihriskami a plejádou súperov na otestovanie výkonnosti. Až poltucet tímov Fortuna ligy využíva v týchto dňoch dobré podmienky v tureckej Antalyi.

Slovan Bratislava, Spartak Trnava, MFK Ružomberok, Zemplín Michalovce a ŠKF Sereď vyrazili do zahraničia a už majú niekoľko dní pobytu za sebou. Čoskoro sa k nim pripojí Dunajská Streda, ktorá sa presunie do krajiny polmesiaca z Malty. Všetci našli prechodný domov v známom stredisku Belek.

Slovenské kluby tam majú protekciu. Už pätnásť rokov organizuje pre naše kluby zimné kempy cestovka Jána Gabriela, bývalého hráča trnavského Spartaka. „Všetko tu majú zabezpečené. Od prania bielizne cez tréningový servis až po kvalitné ihriská s prírodnou trávou, o akých sa im na Slovensku ani nesníva. Čo si zaželajú, to im splním. Majú sa tu ako v bavlnke,“ povedal Gabriel pre Nový Čas.

Okrem našich ligistov sú jeho klientmi i české tímy Olomouc, Karviná, Slovácko. Zakrátko dorazia do Beleku aj druho- či i treťoligové kluby. „Dôležité je, že praje počasie. Minulý január bolo najhoršie, aké si pamätám. Časté dažde a silný vietor znemožňovali prípravu. Teraz je stále pekne. Niektorí hráči skočia aj do mora. Voda je však studená. Na to treba byť otužilec. V hotelových rezortoch sú už vonkajšie vyhrievané bazény, tam sa môžu vyblázniť.“

Príležitosť vidieť hráčov počas zimnej prípravy využil aj tréner slovenskej reprezentácie Pavel Hapal s asistentom Ottom Brunegrafom. „Chceme s nimi hovoriť, vidieť ich v zápasoch. Nemáme ich možnosť sledovať tak ako tých, ktorí už hrajú súťažné duely ako Kucka, Škriniar či Dúbravka,“ vysvetľoval pre zväzovú stránku účely cesty Hapal.

Viac ako týždeň sledovali svojich zverencov či členov širšieho kádra. O dva mesiace čaká národný tím na Tehelnom poli barážový súboj s Írskom o postup na tohtoročné majstrovstvá Európy. „Vozil som ich na zápasy. Nielen našich klubov, ale aj zahraničných, v ktorých hrávajú Slováci. Videli sme duel Basaksehir Istanbul – Fortuna Sittard. Na tureckej strane Martin Škrtel, na holandskej Branislav Niňaj,“ prezradil Gabriel.

V Beleku sa to len tak hemží zahraničnými klubmi, ktoré sa v lepších klimatických podmienkach pripravujú na začiatok tohtoročnej sezóny. „Je tu veľa tímov z Poľska. Práve za nimi sme často smerovali, keďže v nich pôsobí dosť slovenských hráčov. Tréner Hapal sa intenzívne zaujímal o tandem Lechie Gdansk Lukáš Haraslín – Jaroslav Mihalík. Boli sme aj na zápase Lechu Poznaň, ktorého dres oblieka obranca Ľubomír Šatka.“